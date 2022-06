Sovereign Metals Ltd.: Ergebnisse der erweiterten Scoping-Studie für Kasiya

US$1.537 Mio. 36 % US$12.038 Mio.

NPV8 nach Steuern IZF nach Steuern LOM-Einnahmen

(79 %) (Keine Änderung) (92 %)



US$323 Mio. US$320/t US$372 Mio.

Durchschnittliches j Betriebskosten Capex bis zur 1. Pro

ährliches pro Tonne Produkt du

EBITDA ktion

(101 %) (10 %) (12 %)

Ergebnis Einheit Rutilprojekt K

asiya



NPV8 (real nach Steuern) US$ $1.537 Mio.

NPV10 (real nach Steuern) US$ $1.185 Mio.

IZF (nach Steuern) % 36 %



Kapitalkosten bis zur ersten US$ $372 Mio.

Produktion - Phase

1



Erweiterungsinvestitionen - Phase US$ $311 Mio.

2 (finanziert aus

Projekt-Cashflows)



Betriebskosten US$/t abg$5,86

ebaut



Betriebskosten US$/t Pro$320

dukt



Verhältnis der Erträge zu Kosten X 3,0

NPV8 / Kapitalkosten bis zur X 4,1

ersten

Produktion





Durchsatz (LOM) Mio. Tonn21,6

en

pro Jahr

Lebensdauer der Mine (LOM) Jahre 25

Jahresproduktion - Rutil Tausend T242

onnen

pro Jahr

Jahresproduktion - Grafit Tausend T155

onnen

pro Jahr



Gesamteinnahmen (LOM) US$ $12.038 Mio.

Jährlicher Ertrag (Durchschnitt US$ $482 Mio.

LOM)



Jährliches EBITDA (Durchschnitt US$/Jahr $323 Mio.

LOM)





Amortisation - ab Beginn der Jahre 2,6 Jahre

Produktion



Amortisation - ab Baubeginn Jahre 3,7 Jahre



Staatliche Abgabenzahl US$ $601 Mio.

ungen

(LOM)

Körperschaftssteuern US$ $2.138 Mio.

(LOM)