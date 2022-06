NurExone Biologic Inc. (ehemals Enerspar Corp.) meldet Abschluss des Reverse Takeover

NurExone Biologic Inc. (ehemals EnerSpar Corp. ) gab gestern bekannt, dass die zuvor angekündigte Transaktion mit NurExone Biologic Ltd. abgeschlossen wurde. Bei der Transaktion handelt es sich um eine "Reverse Takeover Transaction".Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange rechnet das Unternehmen damit, dass die Stammaktien des Unternehmens in den nächsten Tagen den Handel an der Börse wieder aufnehmen werden, und zwar auf konsolidierter Basis. Das Verhältnis der Konsolidierung liegt bei 10:1.Der neue Name lautet "NurExone Biologic Inc." und das Handelssymbol "NRX".NurExone Biologic ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das eine auf biologischen extrazellulären Vesikeln basierende Technologieplattform für Medikamente entwickelt.© Redaktion MinenPortal.de