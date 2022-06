Die Fed hat ein Monster erschaffen: Rob McEwen

Michelle Makori sprach für Kitco News während der PDAC Convention in Toronto in dieser Woche mit Robert McEwen über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten.In Bezug auf die jüngsten Zinsentscheidungen erklärt der Vorstandsvorsitzende und Haupteigentümer der McEwen Mining Corp., dass die Fed die Inflation auch mit weiteren Zinserhöhungen und einer quantitativen Straffung nicht in den Griff bekommen könne, es sei denn, sie verfolge einen Ansatz à la Volcker."Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen", so McEwen. "Die Fed hat mit ihrer Geldmengenausweitung und den niedrigen Zinssätzen ein Monster erschaffen. Es wird eine ganze Weile dauern, das zu zähmen." Entsprechend rechnet er mit einer sanften Landung: "Wir bewegen uns in die Richtung einer härteren Landung.[...] Wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren eine größere Marktkorrektur erleben."Inmitten dieser wirtschaftlichen Turbulenzen sieht er Gold als Möglichkeit, Vermögen zu erhalten. Anlegern, die sich fragen, wann der Goldpreis steigen wird, würde er wie folgt antworten: "Es braucht Zeit, bis die Menschen von dem Glauben, dass alles immer größer und besser wird, zu der Überzeugung kommen: 'Oh, vielleicht muss ich etwas schützen'. Und dann fängt Gold an, sich zu bewegen. [...] Ich denke, wir müssen mehr Stress im System sehen und die Leute müssen erkennen, dass es nicht viele andere Möglichkeiten gibt."McEwen prognostiziert einen Goldpreis von 5.000 $ pro Unze in den nächsten zwei bis drei Jahren. "Schauen Sie sich Amazon an, schauen Sie sich Shopify an, schauen Sie sich viele der Tech-Aktien an. Als der Markt plötzlich beschloss, einzusteigen, explodierten sie im Wert. Warum sollte das bei Gold, Nickel und anderen Metallen nicht auch der Fall sein? Es handelt sich lediglich um eine Rotation des Marktes von einem Sektor zum anderen," so der Finanzexperte. "Wenn die Stimmung plötzlich umschlägt und weniger optimistisch wird, fragt man sich: 'Wie kann ich das, was ich habe, erhalten?' Und Gold hat diese Funktion über Jahrtausende hinweg erfüllt."© Redaktion GoldSeiten.de