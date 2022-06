EB Tucker: Gold, Royalties und Cash halten

Charlotte Mcleod sprach für The Investing News Network kürzlich mit EB Tucker über Möglichkeiten das eigene Vermögen in Zeiten hoher Inflation und einer drohenden Rezession zu erhalten.Der Buchautor und Finanzexperte erklärt, dass viele Menschen den täglichen Marktbewegungen seiner Meinung nach zu viel Aufmerksamkeit schenken, was sie in Panik versetzen kann. Er rät daher, einen gewissen Abstand zu gewinnen.Sein Rat lautet: "Erstens empfehle ich jedem, diesen Sommer viel Urlaub zu machen – schalten Sie den Fernseher aus, kein Facebook mehr. Gehen Sie nach draußen, tun Sie etwas, was Sie gerne tun."Und zu der Frage, wie man im aktuellen Marktumfeld trotzdem sein Vermögen vergrößern könnte: "Der zweite Punkt ist: Wie verdient man Geld? Man findet etwas, für das man einen Nickel bezahlen kann und das später einen Dollar wert sein wird. Sobald man es gekauft hat, macht man sich keine Gedanken mehr darüber."Tucker nennt einige Vermögenswerten, die seiner Meinung eine gute Strategie darstellen: "Wenn Sie Gold besitzen, wenn Sie Royalty-Aktien besitzen, wenn Sie das Kupferportfolio von Nova Royalty für die Energiewende besitzen, wenn Sie Metalla Royalty & Streaming mit Gold-Royalty-Aktien besitzen, wenn Sie Bargeld haben [...] und wenn Sie keine Schulden haben. Ich sage Ihnen jetzt etwas – es wird schwer werden, Sie loszuwerden."© Redaktion GoldSeiten.de