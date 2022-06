35. Jahreshauptversammlung von Griffin Mining Ltd.

17. Juni 2022 - Die Ankündigung der Limited, die am Freitag, den 15. Juli 2022 um 11.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr BST) im Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda stattfindet, wurde den Aktionären zugesandt und ist auf der Website des Unternehmens www.griffinmining.com verfügbar.Die Aktien von Griffin Mining Ltd. sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Ltd. besitzt und betreibt in China über seine zu 88,8 % im Besitz befindliche Joint-Venture-Aktiengesellschaft die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.griffinmining.comGriffin Mining Ltd.Mladen Ninkov - VorsitzenderRoger Goodwin - FinanzdirektorTelefon: +44(0)20 7629 7772Panmure Gordon (UK) LimitedJohn PriorAilisa MacMasterTelefon: +44 (0)20 7886 2500BerenbergMatthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziTelefon: +44(0)20 3207 7800BlytheRayTim BlytheTelefon: +44(0)20 7138 3205Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.ch8th Floor, 54 Jermyn Street, London, SW1Y 6LX. Vereinigtes KönigreichTelefon: Tel.: + 44 (0)20 7629 7772 Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773E-Mail: griffin@griffinmining.comDiese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014