Palladium - besser spät als nie

Quelle Chart: Guidants

Besser spät als nie testete das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium die zuletzt bereits im Mai (konkret zur letzten Analyse vom 12. Mai ) benannte erste Unterstützung bei 1.830 USD. Folglich verbleiben nunmehr zwei glasklare Optionen. Die Erste verspricht, bei Verteidigung des Levels von 1.830 USD, eine fortgesetzte Erholungsbewegung bis zum frisch etablierten Widerstand bei 2.080 USD. Oberhalb davon würde der bekannte Widerstand bei 2.168 USD in den Fokus rücken.Ein Abtauchen unter 1.830 USD, mitsamt neuem Mehrmonats- und zugleich Jahrestief, eröffnet hingegen den Bären freien Lauf bis zur Preiszone um 1.565 USD. Dort bietet sich die nächste Stabilisierungschance, bevor im Worst-Case die runde Marke von 1.400 USD je Unze angesteuert werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.