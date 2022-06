Defla MAXX - Tighteningcrash und Zinserhöhung

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht unvermindert weiter. Der Versuch der US-Zentralbank, das Geldvolumen so lange zu schrumpfen, bis es der verringerten Gütermenge entspricht, hat AUF DEN WEG IN EINE REZESSION GEFÜHRT.US-Retail Sales -0,3% vs. +0,2% Erwartung. Anträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen, Baubeginne sinken, Immobilienpreise rutschen. Letzteres kein Wunder bei Hypothekarzinsen, die wie eine Rakete auf ca. 5,5% jährlich geschossen sind.Basis hiefür ist der Kapitalmarktzins und wenn Staatsanleihen im Kurs sinken, dann steigt dieser Kapitalmarktzins. Wir sehen das Ergebnis von Quantitative Tightening in seiner Wirkung auf den Kapitalmarktzins:Inversion der Zinszeitkurve (Rezessionsvorwarnung) inklusive, da der Zinssatz der 5 Jähringen Staatsanleihen den der 10-jährigen übersteigt. Die Explosion (in % der Explosion) von 1,30% im Januar auf um die 3,35% jetzt, entspricht einer Erhöhung der Zinsbelastung für Investitionskredite um 160% und wird bei Hypothekarkrediten noch schlimmer, da hier ein Zusatzfaktor hinzukommt:Die FED hatte nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Immobilienanleihen gekauft und schmeißt diese nun ebenfalls verkaufend in den Markt.Australische Immobilien bereits jetzt -20% an Wert, und das ist erst der Anfang.Den für Kreditkartenschulden und anderes als Grundlage dienenden Zinssatz, die "Zinsen", den Geldmarktzinssatz also, hat die FED in der abgelaufenen Woche um 0,75% erhöht. Große Schlagzeilen deshalb, die relevante Monsterzinserhöhung, die schon lief, ist aber diejenige der Kapitalmarktzinsen.Ergebnis bei zentralbankgewollter Defla- MAXX:Aktien erneut gesunken, bei manchen Subsektoren, welche keine Rohstoffe brauchen, wahrscheinlich bereits Bodenbildung. Gold bei weitem das beste, lustlos zwischen 2 Kräften hin- und hergerissen, leichtes Downsidepotential möglichBitCoin mit valider Gesamtkorrektur und ggf. BodenbildungEUR weiter am Abgrund, auch hier ggf. mit Bodenbildung.Unbedingt Portfolio gerade richten und Hedgen, sonst hilft da nichts.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.