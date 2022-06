Jeff Clark: Wir befinden uns in einem 'Alles verkaufen'-Markt

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research vergangene Woche mit Jeff Clark über die Auswirkungen der ausufernden Inflation, der Ausfälle in den Lieferketten und des Krieges in Osteuropa.Der Chefanalyst für Edelmetalle bei GoldSilver.com erklärt in dem Interview, dass die Negativität und Unsicherheit an den Märkten die Anleger zögern lässt, ihr Geld zu investieren. Viele Menschen würden ihre Assets abstoßen, anstatt zu kaufen, um schwere Verluste zu vermeiden.Dieser massive Ausverkauf schade auch dem Edelmetallsektor. "Wir befinden uns in einem 'Alles verkaufen'-Markt, und das ist der größte Schuldige, der den Goldpreis nach unten drückt," so Clark.Zudem belaste die derzeitige steigende Inflation den Goldpreis, da die Anleger aufgrund der hohen Kosten zögern, Geld auszugeben: "Ein steigender US-Dollar übt Druck auf den Goldpreis aus. Der Goldpreis wird durchgängig in Dollar angegeben. Sie sind invers korreliert, was den Preis unter Druck setzt."Der Experte geht davon aus, dass die Inflation noch über einen langen Zeitraum hinweg hoch bleiben wird, jedoch seien diese Dinge zyklisch. Früher oder später werde sich die Lage wieder verändern, da das derzeitige System in seiner jetzigen Form nicht nachhaltig sei.© Redaktion GoldSeiten.de