Der dritte Finanzweltkrieg hat begonnen; Global Reset, Bretton Woods 3.0 werden folgen

Michelle Makori sprach für Kitco News auf der Prospectors & Developers Association Convention of Canada in Toronto mit Willem Middelkoop über die aktuellen Entwicklungen weltweit.Der Gründer des Commodity Discovery Fund und Autor des Buches "The Big Reset" spricht in dem Interview von einem globalen Reset, welcher wahrscheinlich zu einer Umgestaltung des derzeitigen Währungssystems führen würde, in welchem der US-Dollar seinen Status als wichtigste Reservewährung verliert. Die Welt befindet sich laut Middelkoop bereits in einem finanziellen "Weltkrieg", und der Übergang zu einem globalen Reset sei bereits im Gange."Dies ist ein Krieg, ein finanzieller, wirtschaftlicher Krieg, und meiner Meinung nach ist es der Dritte Weltkrieg", so der Finanzexperte. China habe bereits wirtschaftliche Feindseligkeit demonstriert, indem es "nicht mehr in US-Staatsanleihen investiert, sondern eine Menge Gold kauft, weil es der Anti-Dollar ist."Laut Middelkoop habe die Welt sich bereits in zwei große Wirtschaftsblöcke gespalten, den Westen und den Osten, welche sich derzeit einen globalen Wirtschaftskrieg liefern. Dieser Wirtschaftskrieg habe das Potenzial, zu einem wahren Krieg zwischen dem Osten und dem Westen zu eskalieren, und der Auslöser könnte der Konflikt um Taiwan sein.In Bezug auf die geldpolitischen Umstände erklärt er, dass eine "schwere Rezession" bevorstehe, und die Federal Reserve wahrscheinlich einen geldpolitischen Kurswechsel vollziehen werde, sobald sie dieses wirtschaftliche Risiko erkannt habe.Hinsichtlich der Auswirkungen auf Investments erklärt Middelkoop, dass wir uns auf ein Bretton Woods 3.0 zubewegen, "ein Geldsystem ist, das sich auf Rohstoffe konzentriert". Man könne in diesem Zusammenhang mit steigenden Preisen für Rohstoffe rechnen. Zudem werde Gold eine wichtigere Rolle einnehmen.© Redaktion GoldSeiten.de