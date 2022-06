Gold vertagt abermals eine Entscheidung

Quelle Chart: Guidants

Der Goldpreis tendiert nunmehr schon seit Wochen in einer Range von rund 1.830 bis 1.870 USD. Selbst zum US-Notenbank-Event in der vorangegangenen Woche konnte keine Entscheidung herbeigeführt werden. Folglich bleibt Gold in der buchstäblichen Seitwärtsrange gefangen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch verspricht Folgepotenzial. Saisonal und trendfolgend betrachtet erlauben sich dabei weitere Rücksetzer, welche unter 1.830 USD an Fahrt gewinnen sollten. Als Zielzone lässt sich das Niveau von 1.772 bis 1.789 USD definieren.Ein Ausbruch über 1.870 USD erlaubt hingegen eine Neuausrichtung des Metalls. Mitsamt Anstieg über die Abwärtstrendlinie seit März, wäre ein grundsätzlicher Auftrieb bis 1.905 bzw. sogar 1.955 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.