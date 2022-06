Lithium Chile schließt mit Remsa Vertrag über zusätzliche Claims auf Salar De Arizaro ab

Calgary, 20. Juni 2022 - Lithium Chile Inc. (Lithium Chile oder das Unternehmen) (TSXV: LITH - WKN: A2JAHX - FRA: KC3) freut sich, die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding ("MOU") zwischen seiner 100%igen argentinischen Tochtergesellschaft Argentum Lithium S.A. ("Argentum") und Recursos Energeticos Y Mineros De Salta S.A. ("REMSA"), dem staatlichen Bergbauunternehmen der Provinz Salta, Argentinien, bekannt zu geben.Die Absichtserklärung, die am 15. Juni 2022 auf dem PDAC-Kongress in Toronto unterzeichnet wurde, bietet Lithium Chile einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Exploration und Erschließung von über 4.680 zusätzlichen Hektar auf dem Salar de Arizaro in Argentinien. Lithium Chile meldete bereits eine erste Ressource von 1,42 Mio. Tonnen Lithiumhydroxid als Ergebnis seiner ersten Bohrung auf dem Arizaro-Salar. Durch die Hinzufügung dieser bedeutenden Landposition auf dem Salar wird die Landposition des Unternehmens auf dem Salar Arizaro auf über 27.980 Hektar anwachsen - eine sehr bedeutende und strategische Landposition.Die Absichtserklärung markiert den Beginn einer Zusammenarbeit zwischen REMSA und Lithium Chile. REMSA wird vorbereitende Aufgaben einschließlich wissenschaftlicher und technologischer Untersuchungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Parteien über genaue technische Informationen bezüglich der potenziellen Ressourcen auf den zusätzlichen Flächen im Arizaro-Salar verfügen. Zu diesen Aufgaben gehören zusätzliche geophysikalische Untersuchungen zur Bestimmung des geologischen Umfelds und der geologischen Eigenschaften, der chemischen Zusammensetzung durch Oberflächenproben, vorläufige Bohrungen und eine anschließende eingehende Analyse dieser Ergebnisse, um den Grad der Ausbeute, die Tiefe und die Zugänglichkeit zu bestimmen - alles mit dem Ziel, die Konzentrationen und das Ausmaß von Lithium, Kalium und anderen Mineralien zu ermitteln, die in dem betreffenden Gebiet vorhanden sein könnten.Abhängig von den Ergebnissen der oben beschriebenen Explorationsaktivitäten ist Lithium Chile berechtigt, die in der Absichtserklärung enthaltene Option auszuüben, woraufhin eine öffentliche Konsultation zur weiteren Ausbeutung im Rahmen eines Joint Ventures oder eines alternativen Transaktionsabkommens eingeleitet wird.Die zusätzlichen Flächen befinden sich an der Nordseite des Arizaro-Salars, dem strategischen Vorzeige-Explorationsprojekt des Unternehmens.Herr Alberto Castillo, CEO von REMSA, kommentierte: "Wir wissen das Vertrauen, das Lithium Chile in REMSA und die Regierung der Provinz Salta setzt, sehr zu schätzen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die positiven Investitionsbedingungen, die unter der Führung von Gouverneur Gustavo Saenz geschaffen und in den letzten Jahren in Salta umgesetzt wurden. Salta hat eine konsequente und transparente Politik für eine verantwortungsvolle Mineralienexploration und -erschließung eingeführt und bietet gleichzeitig einen klaren Schutz für die Umwelt und unsere Bevölkerung."Steve Cochrane, President & CEO von Lithium Chile: "Diese einzigartige Vereinbarung mit REMSA ermöglicht ein kooperatives Joint Venture mit dem staatlichen Bergbauunternehmen der Provinz Salta, Argentinien. Damit wird unsere Strategie bekräftigt, die darauf abzielt, unsere Lithiumressource auf dem Salar Arizaro nachzuweisen und zu erweitern. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass das Projekt Arizaro das Potenzial hat, eine bedeutende kommerzielle Liegenschaft zu werden, und dieses Joint Venture ist eine weitere Gelegenheit, unsere Explorations- und Erschließungsbemühungen auf diesem sehr bedeutenden Projekt zu beweisen und zu erweitern. Diese Partnerschaft ist nur ein weiterer Weg, wie Lithium Chile den Wert für seine Stakeholder steigern will - durch respektvolle Beziehungen zu den Ländern, in denen wir investieren."REMSA ist eine 1985 gegründete Gesellschaft, die für die Verwaltung der Energie- und Mineralressourcen der Provinz Salta zuständig ist. REMSA trägt zur produktiven und sozialen Entwicklung der Provinz bei, indem es die Exploration und Entwicklung von Projekten im Bergbau- und Energiesektor verwaltet und fördert.Unterzeichnung der Absichtserklärung: Alberto Castillo, CEO von REMSA, Steve Cochrane, Präsident und CEO von Lithium Chile und José de Castro, Leiter des Lithiumgeschäfts von Lithium Chile.Falls das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.investor-files.com/content/June_20_2022_LITHIUM_CHILE_EXECUTES_AN_MOU_WITH_REMSA_FOR_ADDITIONAL_CLAIMS_ON_THE_SALAR_DE_ARIZARO_SALTA_PROVINCE_ARGENTINA_cd5c280bac.jpg Lithium Chile Inc. treibt ein Lithium-Grundstücksportfolio voran, das 79.700 Hektar umfasst und sich über Abschnitte von 11 Salaren und 2 Lagunenkomplexen in Chile und 23.300 Hektar in Argentinien erstreckt. Lithium Chile besitzt außerdem 5 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 22.429 Hektar, die für Gold, Silber und Kupfer in Frage kommen. 