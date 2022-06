Element79 Gold meldet Erwerb eines hochgradigen peruanischen Goldportfolios

Element79 Gold Corp. gab gestern bekannt, dass es am 19. Juni 2022 ein endgültiges Aktienkaufabkommen für den Erwerb aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von Calipuy Resources Inc. abgeschlossen hat.Gemäß dem Abkommen wird das Unternehmen alle emittierten und ausstehenden Wertpapiere von Calipuy erwerben. Calipuy ist ein privates Unternehmen aus British Columbia, das über seine Tochtergesellschaften in Peru eine 100%-Beteiligung an den Liegenschaften Lucero und Machacala hält.Bei Abschluss der Akquisition wird der Kaufpreis von 15 Mio. USD für die Aktien von Calipuy durch die anteilige Ausgabe folgender Aktien an die Aktionäre von Calipuy beglichen:(i) insgesamt 19.165.486 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 1,00 CAD$ pro Aktie und(ii) Leistungsbonus-Warrants zum Erwerb von insgesamt 3.833.085 Stammaktien des Unternehmens. Jeder Leistungsbonus-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausübungsdatum in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,00 CAD$ pro Aktie ausgeübt werden, sofern das Bonus-Leistungsziel erreicht wird.© Redaktion MinenPortal.de