Anleger sollten besorgt, aber nicht ängstlich sein  Jeff Christian

David Lin sprach für Kitco News während der the PDAC Convention in Toronto mit Jeff Christian über den Zustand der Finanzmärkte.Angesichts des Zusammenbruchs der Aktienmärkte und einer drohenden Stagflation sollten die Anleger besorgt, aber nicht ängstlich sein, so der geschäftsführende Gesellschafter der CPM Group. "Wenn Sie nicht besorgt sind, achten Sie nicht auf das, was vor sich geht. [...] Aber man sollte nicht ängstlich über [den Zustand der Welt] sein."Christian rechne mit einer Rezession "innerhalb der nächsten vier Jahre". Anleger sollten ihre Energie darauf konzentrieren, sich "auf das Schlimmste vorzubereiten."Worum er sich derzeit größere Sorgen mache, seien andere Themen: "Längerfristige Fragen und strukturelle Probleme. [...] an den Devisenmärkten, Finanzmärkten, in der Weltwirtschaft und im innenpolitischen Umfeld" sind das, "was mich nachts wach hält".Als Beispiel weist er darauf hin, dass Investoren Gelder in Wohnimmobilien anlegen und "die Vereinigten Staaten von einer Nation von Hausbesitzern zu einer Nation von Mietern machen". Das sei ein echtes Problem. Aufgrund dieser Finanzialisierung des Immobiliensektors sehe er aber keinen "unmittelbaren" Zusammenbruch des Wohnungsmarktes voraus.Trotz seiner Besorgnis über langfristige Probleme mache er sich keine Sorgen um den Status des US-Dollars als Weltreservewährung.© Redaktion GoldSeiten.de