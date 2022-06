Der indischen Goldmarkt: Goldraffination und Recycling

Der World Gold Council veröffentlichte im Rahmen der Studien zum indischen Goldmarkt heute einen Bericht zum Thema Raffination und Recycling von Gold.Die indische Goldraffinerie hat den Angaben zufolge in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Die Kapazität ist laut Schätzungen von 2013 bis 2021 um 1.500 t (500%) gestiegen. Inoffiziell könnten weitere 300–500 Tonnen hinzu kommen.Zur Rolle des Goldrecycling heißt es beim WGC: "Das Land steht beim Goldrecycling weltweit an vierter Stelle. In den letzten fünf Jahren stammten 11% des indischen Goldangebots aus "Altgold", was auf die Entwicklung des Goldpreises, die Erwartungen an den künftigen Goldpreis und die allgemeinen Wirtschaftsaussichten zurückzuführen ist."Allerdings habe das Goldrecycling auch mit Gegenwind zu kämpfen. Das erwartete Wachstum der indischen Wirtschaft könnte zu höheren Einkommen und weniger Notverkäufen führen. Zwar würden modebewusste Verbraucher ihren Goldschmuck in der Regel weniger lange behalten und mehr Vertrauen in den Wert des Goldes haben, wenn sie es verkaufen, doch könnten die Raffinerien dieses Gold nicht immer verwerten.©World Gold CouncilWeitere interessante Informationen und Charts zum Thema finden Sie im WGC-Bericht hier © Redaktion GoldSeiten.de