Die Parlamentswahlen in Frankreich bescheren Emmanuel Macron eine derbe Niederlage und das, wo er erst kürzlich überraschend deutlich als Präsident siegreich war.Neue Unsicherheit in Frankreich schwächt den Euro weiter, der wieder richtig ins Spannungsfeld von Nord- und Südländern gerät. Bisher wurde immer die einfachste Lösung gewählt, Zinsen runter und mehr Geld-Drucken. Das Pulver ist verschossen.Die Energiekrise wird zum Dauerthema und Rußland ist sich seiner Macht voll bewußt. Dem Westen drohen jahrelang hohe Preise, die die Kaufkraft aufzehren.Ein KI-Bot von Google erwacht angeblich zum Leben und hat Angst vor dem Tod, d.h. seiner Abschaltung. Auch wenn das offiziell noch in den Kinderschuhen stecken mag, andere Science-Fiction-Technologie wie Anti-Gravitation und Tarn-Technologie wurden schon vor Jahrzehnten patentiert und liefern vielleicht eine Erklärung für seltsame Beobachtungen.In England bereitet der neue Chef des Generalstabs seine Soldaten auf einen möglichen 3. Weltkrieg vor. Ist das rote Pferd bereit zum Ausritt? Beyoncé sitzt auf ihrem neuen Album Cover darauf. Aber das ist sicher alles nur Zufall.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)