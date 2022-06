Bloomberg-Analyst: Gold und Bitcoin könnten von möglicherweise bevorstehender Deflationsphase profitieren

Mike McGlone, leitender Rohstoffstratege bei Bloomberg, erklärte gestern, dass eine neue deflationäre Phase auf die Finanzwelt zukommen könnte. Dies berichtet die Webseite "The Daily Hodl". Gold und Bitcoin dürften von einer solchen Entwicklung profitieren.Auf Twitter teilte McGlone seinen zahlreichen Followern mit, dass sich aus den fallenden Risiko-Assets eine deflationäre Phase entwickeln könnte, welche der Kryptowährung, dem gelben Metall und den US-Anleihen Auftrieb verleihen dürfte."Too Hot Stocks vs. Maturing Bitcoin? Der Einbruch der Risikoaktiva im ersten Halbjahr nimmt die Inflation in einem halsbrecherischen Tempo weg, was dazu führen kann, dass im zweiten Halbjahr deflationäre Kräfte aus der Zeit vor der Pandemie wieder auftauchen. Hauptnutznießer dieses Szenarios könnten Gold, Bitcoin und US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit sein," so der Analyst.© Redaktion GoldSeiten.de