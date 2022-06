Russland erwägt neue Vorschriften für staatliche Gold- und Edelsteinverkäufe

Wie Bloomberg berichtet, planen Russlands Regierung und Parlament eine Änderung der Bestimmungen für den Verkauf und die Verwaltung der staatlichen Edelmetall- und Edelsteinreserven.So habe das das Finanzministerium in dieser Woche vorgeschlagen, einen Teil der Gold- und Edelsteinbestände des Landes in eine Sonderreserve zu überführen, auf die in Kriegszeiten zugegriffen werden könne. Sollte dieser Entwurf umgesetzt werden, erhielte der russische Präsident mehr Entscheidungsfreiheit diese Reserven betreffend.Unabhängig davon habe die russische Duma, das Unterhaus der Föderationsversammlung, letzte Woche neue Vorschriften verabschiedet, die dem Präsidenten mehr Freiheit bei der Verwendung der Staatsreserven, ohne die Regierung oder das Parlament zu konsultieren, einräumen.Die staatlichen Reserven Russlands umfassen Edelmetalle wie Gold, Platin und Palladium sowie Edelsteine wie Diamanten, Rubine und Smaragde.© Redaktion GoldSeiten.de