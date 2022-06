WTI-OIL liefert Verkaufssignal!

Quelle Chart: Guidants

Die offensichtlichen Performance-Ambitionen vom Ausklang des Vormonats Mai - konkret zur Analyse vom 31.05. - lösen sich mit der bisherigen Preisschwäche von heute auf. Die letzten Tage hielt sich der Preis des schwarzen Goldes noch über der Unterstützung von 110,00 USD. Heute wird dieses Level in aller Deutlichkeit aufgegeben, sodass sich weiteres Abwärtspotenzial bis 100,00 bzw. vielmehr rund 95,00 USD eröffnet.Helfen aus Bullensicht könnte hierbei nur ein rasches Intraday-Reversal, welches mit Sprung zurück über das nunmehrige Widerstandslevel von 110,00 USD, eine Art Entwarnung signalisieren würde. Der Weg nach oben bliebe zwar steinig, jedoch die sich andeutende Preisschwäche verhindert wurden wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.