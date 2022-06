Seth Klarman: Wert in Gold; Kryptowährungen sind sinnlos

Der Milliardär und Investor Seth Klarman, Chef der Baupost Group, sieht Wert in Gold, da die Unsicherheit den Markt weiterhin beherrscht. Zugleich bezeichnete er Kryptowährungen als sinnlos, so berichtet Kitco News . In einem kürzlich geführten Interview mit Das Narayandas, Professor an der Harvard Business School, warnte Klarman, dass die US-Wirtschaft vor einem schwierigen Umfeld mit langsamerem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation steht.Klarman sagte auch, dass er davon ausgeht, dass der US-Dollar stark bleiben und die dominierende Reservewährung der Welt sein wird. "Die USA haben den enormen Vorteil, dass der Dollar seit langem die Weltreservewährung ist. Es ist unwahrscheinlich, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Es ist schwer vorstellbar, dass die Menschen chinesische Währungen akzeptieren; es ist schwer vorstellbar, dass die Menschen Kryptowährungen akzeptieren", erklärte er.Obwohl steigende Zinsen und ein starker US-Dollar starken Gegenwind für Gold bedeuten, so Klarman, sei er immer noch ein Fan des Edelmetalls. "Ich denke, Gold ist in einer Krise wertvoll. Wenn die Welt zur Hölle wird, der Krieg sich ausweitet und schlimmer wird, oder - Gott bewahre - eine Atomwaffe eingesetzt wird, werden die Menschen sagen: 'Wie kann ich erkennen, ob etwas noch Wert besitzt? Ich werde dafür sorgen, dass ich etwas Gold habe, denn ich möchte in einer Zeit der Verzweiflung nicht ohne Geld dastehen.' Vielleicht wird es nie so weit kommen, aber ich denke, es ist klug, einen kleinen Teil seines Portfolios in Gold zu haben."© Redaktion GoldSeiten.de