Gold kurzfristig anfällig

Der Goldpreis gab am Freitagmorgen in Asien zum zweiten Mal in Folge nach, da die Befürchtung einer großen Zinserhöhung durch die US-Notenbank die Goldnachfrage belastete, berichtet Investing.com . Fed-Vorsitzender Jerome Powell bekräftigte am Donnerstag, dass der Kampf der Zentralbank gegen die Inflation "bedingungslos" sei, während Fed-Gouverneurin Michelle Bowman erklärte, sie unterstütze eine weitere Anhebung der Zinssätze um 75 Basispunkte im Juli, gefolgt von einigen weiteren Anhebungen um jeweils einen halben Punkt."Der US-Dollar ist nach wie vor fest, und die Erwartungen tendieren nun in Richtung einer Fed-Erhöhung um 75 Basispunkte im Juli. Die TIPS-Spread - ein marktbasierter Indikator für die Inflationserwartungen - befindet sich ebenfalls auf einem 4-Monatstief, was eine Erholung des Goldpreises verhindert hat", so Matt Simpson, Senior Market Analyst bei City Index, gegenüber Reuters."Gold scheint kurzfristig anfällig zu sein, da es in dieser Woche nicht in der Lage war, seinen 200-tägigen Durchschnitt von 1.850 Dollar zu durchbrechen", sagte Simpson und fügte hinzu: "Wäre die Angst vor einer globalen Rezession nicht, würde Gold wahrscheinlich noch niedriger notieren als jetzt."© Redaktion GoldSeiten.de