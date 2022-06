Adrian Day: Gold & Goldaktien entwickelten sich in jeder Stagflationsperiode gut

Gold und Goldaktien haben sich in jeder Stagflationsperiode seit 1960 gut entwickelt, so meint Adrian Day von Adrian Day Asset Management. In einem Interview mit Investing News erklärte er, dass die Fed normalerweise mit einer aggressiven Haltung beginnt und dann einen Rückzieher macht. Doch dieses Mal sei das Gegenteil der Fall."Wenn Sie gerade ein Treffen mit dem Präsidenten hatten, bei dem er Ihnen gesagt hat - und dann der ganzen Welt verkündet hat -, dass die Inflation Ihre oberste Priorität ist und Sie dafür verantwortlich sind, dann werden Sie weiterhin die Falken spielen. Und ich denke, das hat den Markt wirklich nervös gemacht", sagte Day auf dem Kongress der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).Eine Rezession in Kombination mit hohen Preisen führt zu einer Stagflation, und Day meinte, dass ein Blick auf die Stagflationsperioden von 1960 bis heute zeigt, dass Energie und Gold in diesen Zeiten am besten abschneiden. "Die Nummer 1 bei der Wertentwicklung war Energie, und die Nummer 2 bei der Wertentwicklung war Gold", erklärte er am Rande der Veranstaltung. "Gold und Goldaktien haben sich in jeder einzelnen Stagflationsperiode gut entwickelt, daher denke ich, dass man sich mit Gold gut positionieren sollte, wenn man eine Stagflation kommen sieht."© Redaktion GoldSeiten.de