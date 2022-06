Palladium inmitten einer neuen Baisse! Kommt jetzt der große Bullen-Konter?

Die wenigsten Marktbeobachter hätten wohl kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges damit gerechnet, dass Palladium in diesem Jahr noch unter die Marke von 2.000 USD fallen würde. Im allgemeinen Tenor, dass "jetzt alles steigen werde", schien eine negative Trendwende als extrem unwahrscheinlich und wurde als Spinnerei angetan.Doch das Motto "Erwarte das Unerwartete" hat sich in diesem Zusammenhang in Kombination mit den Elliott Wellen wieder bestens bewährt. Der Kurs hatte bereits Mitte Mai die Marke von 2.000 USD nach unten gerissen.Zuletzt wurde zudem am 13. Juni mit 1.769 USD ein neues Jahrestief markiert, das zugleich dem tiefsten Stand seit Dezember 2021 entspricht. Damit hat Palladium seit den Rekordhochs Anfang März 48 Prozent eingebüßt und steckt mittendrin in einer neuen Baisse. Doch es deutet sich jetzt zumindest eine größere Erholungsbewegung an!Die letzte Analyse vom 19. April “Palladium - Von einem Extrem ins andere! Was sagt jetzt die Charttechnik?” ging in diesem Sinne nicht auf. Die erwartete Erholung Richtung 3.000 USD kam nicht. Stattdessen ging es stramm in die andere Richtung, deutlich unter 2.000 USD.Im Tages-Chart sieht es jetzt allerdings konkret danach aus, als wenn das Gröbste und Größte der nun vorbei sein könnte. Der RSI-Indikator hatte zum einen Mitte Juni an der Marke von 30 gekratzt. Ähnlich wie im Dezember 2021 als Palladium eine vergleichbare Abwärtsbewegung hinter sich gebracht hatte. Das könnte auf eine schon bald einsetzende Erholungsbewegung hindeuten.Zum anderen scheint aus der Abwärtsbewegung der letzten Wochen offenbar die Dynamik entwichen zu sein. Das ist besonders an den immer kürzer gewordenen Kursausschlägen zu erkennen. Diese haben in diesem Zusammenhang einen zusammenlaufenden Keil geformt, der jetzt dafür sorgen könnte, dass Palladium in eine Gegenbewegung übergeht.Noch ist hier allerdings keine Eile geboten, da es noch kein entsprechendes Signal gibt. Das ändert sich erst bei Kursen oberhalb von ca. 1.890 USD bzw. beim Bruch des kleinen Widerstandes. Wird dieser übersprungen, könnte Palladium eine Zwischenrally auf ca. 2.450 bis 2.600 USD zeigen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.