Spearmint erhält Bohrgenehmigung für das 1. Bohrprogramm auf Goose

24. Juni 2022 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Mineral Lands Division der Regierung von Neufundland und Labrador die Genehmigung für die Durchführung des ersten Explorationsbohrprogramms auf dem Goldprojekt Goose erhalten hat. Das Goldprojekt Goose befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und grenzt direkt an das von New Found Gold Corp. (NFGC-NYSE) (NFG-TSX.V) betriebene Projekt Queensway in Neufundland (siehe Karte unten). Die Crews werden in Kürze in das Projekt entsandt, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Während des Phase-II-Arbeitsprogramms konnte bei einer magnetischen Bodenuntersuchung ein großes, in Nordost-Richtung streichendes magnetisches Lineament (GG-M-01), eine negative magnetische Anomalie (GG_M-02) im Südwesten des Messrasters und ein mäßiges, unterbrochenes magnetisches Lineament (GG_M-03) mit Nordost-Ausrichtung, das parallel zu GG-M-01 verläuft, abgegrenzt werden. Dank der hochauflösenden magnetischen Bodenvermessung konnten mehrere schmale magnetische Trends kartiert werden. Im Rahmen der VLF-EM-Messung wurde im nordwestlichen Teil des Messrasters eine wesentliche Achse mit relativ hoher Leitfähigkeit erfasst, im südlichen Teil des Goldkonzessionsgebiets Goose vier weitere Achsen mit mäßiger Leitfähigkeit. Alle abgegrenzten VLF-EM-Achsen scheinen von Nordost nach Südwest zu verlaufen und einige der aus Boden- und Gesteinsproben gewonnenen anomalen Goldgehalte scheinen mit diesen leitfähigen Achsen in Zusammenhang zu stehen oder in ihrem Verlauf zu liegen. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen.James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: Wir freuen uns sehr über den Erhalt der Genehmigung für die Durchführung des ersten Bohrprogramms auf unserem Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Projekt Queensway von New Found Gold Corp. (NFGC-NYSE) (NFG-TSX.V). Unser Konzessionsgebiet Goose grenzt nicht nur an den Grundbesitz von New Found Gold, sondern liegt auch nur etwa 1 km von dessen Entdeckungszone Keats entfernt und ist damit eines der, wenn nicht gar das nächstgelegene Projekt zu dieser Entdeckung. Dieses Bohrprogramm wird mit vorhandenen Flow-Through-Mitteln finanziert, die auch ein Lead-Investment durch bestimmte von Sprott Asset Management LP verwaltete Fonds umfassen. Herr Sprott ist auch einer der größten Aktionäre von New Found Gold. Spearmint gab vor Kurzem auch eine bedeutende Erweiterung der Ressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee in Nevada bekannt, wobei die vorherige Menge an Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ) mehr als verdoppelt wurde. Die Ressource beinhaltet nun 1.369.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie angedeutet und 723.000 Tonnen LCÄ in der Kategorie vermutet. Insgesamt entspricht dies 2.092.000 Tonnen LCÄ. Wir sind der Ansicht, dass das zweite Halbjahr 2022 bedeutende Auswirkungen für unsere Aktionäre haben könnte.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66407/SPMT_062422_DEPRcom.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66407/SPMT_062422_DEPRcom.002.jpegHerr Frank Bain, P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Die Hauptprojekte von Spearmint umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada, USA): die Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) grenzt und für die eine Ressource von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), geschätzt wurde; das Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt; und das vor Kurzem erworbene Lithiumprojekt Green Clay, das sich über 97 zusammenhängende Claims mit rund 2.000 Acres Grundfläche erstreckt.Spearmints andere primäre Projekte sind das Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v), wo Spearmint bei Probenahmen Werte von bis zu 973 ppb Gold ermittelt hat, und das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. Eine vollständige Liste der Projekte von Spearmint finden Sie unter spearmintresources.ca. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. 