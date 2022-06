Silber vor neuen Tiefs?

Quelle Chart: Guidants

Der Silberpreis ziert sich, ebenso wie gegenwärtig der Goldpreis selbst, vor einem Aufschwung. So recht will kein Schwung aufkommen und folglich bleibt die charttechnische Situation unverändert angespannt. Einzig die bevorstehende bullische Saisonalität mit dem Julibeginn, eröffnet noch Perspektiven auf der Oberseite. Sollte Silber daher über 21,94 USD ansteigen können, wäre der Trigger generiert, welcher für weitere Zugewinne in Richtung 23,00 bzw. 24,00 USD je Unze sprechen würde.Unterhalb von 20,65 USD wäre die Situation im Rahmen neuer Tiefs unvermeidlich. Ein weiteres Abtauchen bis rund 19,65 USD und ggf. gar tiefer bis 18,65 USD könnte dementsprechend keineswegs ausgeschlossen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.