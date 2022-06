Egon von Greyerz Interview: Inflation und Deflation! Was tun?

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:30 Erst zu niedrige Inflation, dann plötzlich über 8% und die FED ist hilflos

2:00 Zinsen wie in den 70er Jahren in England sind wahrscheinlich

2:40 Inflation und Deflation treten gleichzeitig auf

3:15 Deflation wird die Anleger der Blasenmärkte betreffen

3:45 US-Immobilienmarkt und Aktien fallen, Renditen steigen

4:30 Sprechen die großen Verluste der Blasen-Assets für Deflation?

6:55 Zinsen über 10%?

7:30 In Korrekturen zu kaufen, wird nicht mehr funktionieren

8:10 Die Inflation ist von Energie getrieben

10:10 Lohnerhöhungen werden hinter der Inflation zurückbleiben

11:00 Der Ukraine-Konflikt ist nicht die Ursache für Inflation und Wirtschaftskrise, nur ein Beschleuniger

12:30 Sanktionen ruinieren die ganze Welt, besonders die einfachen Bürger

13:30 Das Kartenhaus könnte mit sinkenden Energiepreise noch etwas halten

14:00 Eintreffender Warenrückstau könnte für kurze Zeit Chancen bieten!

15:20 Sich Dinge bei hoher Inflation nicht leisten zu können, wird ein Massenphänomen

16:00 Edelmetalle schützen das Vermögen, nicht nur in Ex-Jugoslawien

16:45 Verzichten Sie auf nicht notwendige Käufe

Inflation ist das große Thema. In den USA erhöht die FED die Leitzinsen um 0,75%, doch sie ist weitgehend hilflos. Wahrscheinlich ist, daß die Zinsen so stark steigen wie in den 70er Jahre in Großbritannien. Damit kommen die von niedrigen Zinsen aufgeblasenen Vermögenswerte weiter unter Druck, eigentlich eine deflationäre Kraft. Güter des täglichen Bedarfs steigen mit zweistelligen Sätzen und ziehen den Menschen das Geld aus der Tasche, so daß immer weniger Geld für Konsum und andere Ausgaben bleibt.Inflation bei den Waren- und Dienstleistungspreisen und Deflation an den Asset-Märkten werden sich gleichzeitig abspielen. Darunter werden einfach Bürger besonders leiden, da die Lohnerhöhungen die Inflation nicht ausgleichen werden. Ein Rückgang der von Energiepreiserhöhungen getriebenen Inflation ist möglich, aber scheint nicht gewollt zu sein. Als ob es Absicht wäre, über Energie als Basis-Input alles zu verteuern.Kurzfristig könnte durch eintreffenden Warenrückstau ein Überangebot mit großen Rabatten entstehen, doch längerfristig werden die Waren immer teurer oder verschwinden vom Markt. Sorgen Sie jetzt vor. Die Historie hat oft bewiesen, daß man mit Edelmetallen sein Vermögen schützt.Vermögenserhalt jetzt: www.goldswitzerland.com © Jan KneistM & M Consult UG (hb)