Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten. Auf Gold und Silber setzen

"Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen." - Immanuel Kant

Quelle: Refinitiv, Federal Reserve Bank of St. Louis; Berechnungen Degussa. Anzahl der Goldunzen, die zum Kauf eines Dow Jones Industrial Aktienmarktindex aufgewendet werden müssen. Steigt (fällt) die Linie, entwickeln sich Aktien besser (schlechter) als der Goldpreis. Graue Flächen: Goldpreis ist stärker gestiegen als Aktienkurse; weiße Fläche: Aktien sind stärker gestiegen als Gold. Gestrichelte Linie: geschätzter Trendverlauf.

Quelle: Refinitiv, Federal Reserve Bank of St. Louis; Berechnungen Degussa. *Performance-Index (berücksichtigt Kursgewinne und Re-Investition der Dividenden). Periode: März 1973 bis Juni 2022.

Das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem kommt nicht mehr ohne hohe Inflation aus. Anleger sind gut beraten, (auch) physisches Gold und Silber im Portfolio zu halten.Die nachstehende Graphik zeigt das Verhältnis zwischen dem US-Aktienmarktindex Dow Jones Industrial Average und dem Goldpreis (USD/oz) von Januar 1920 bis Mitte Juni 2022 (Abb. 1).* Zwei Dinge fallen auf.(1) Der unterliegende Trendverlauf der Zeitserie zeigt einen positiven Trend: Das heißt, langfristig gesehen haben sich Aktien also besser entwickelt als der Goldpreis.Das ist nicht weiter überraschend: Aktien repräsentieren Anteile am volkswirtschaftlichen Produktionskapital, das im Zeitablauf Produktivitätsgewinne verzeichnet und somit über die Jahre hinweg wertvoller wird. Gold hingegen ist (je nach Betrachtungsweise) Geld, und es erzielt selbst keine Produktivitätszugewinne im Zeitablauf.(2) Die Zeitserie schwankt recht ausgeprägt, weist über lange Zeiträume erhebliche "Schwingungen" auf. So gab es Jahrzehnte, in denen es vorteilhafter war, Aktien anstelle von Gold zu halten (weiße Flächen). Aber es gab auch Phasen, in denen das Umgekehrte galt, in denen es vorteilhafter war, Gold anstelle von Aktien zu halten (graue Flächen).Rückblickend gesehen wäre demnach eine Handelsstrategie sehr ertragreich gewesen, mit der der Anleger phasenweise Aktien oder Gold gehalten hätte. Das Problem: Im Vorhinein weiß man leider meist nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, von Aktien in Gold oder von Gold in Aktien zu tauschen. Erfahrungsgemäß beherrschen nur wenige ein solches "Market Timing"! Zwei weitere Anmerkungen mögen an dieser Stelle aufschlussreich sein.Erstens: Aktien und Gold stehen nicht in direktem Wettbewerb. Aktien sind, wie bereits gesagt, Anteilsscheine am Produktivkapital, erzielen einen "intrinsischen Ertrag". Gold ist Geld, ein Tauschmittel (man kann es auch "nur" als einen Rohstoff einstufen). Aktien stehen in Konkurrenz zu Anleihen, Immobilien etc. Das Gold steht in Konkurrenz zu anderen Geldarten beziehungsweise Wertaufbewahrungsmitteln wie zum Beispiel bei Banken gehaltene Termin- und Spareinlagen.Zweitens: Abb. 1 berücksichtigt nicht die Dividenden, die man mit dem Halten von Aktien erzielen kann. Sie unterzeichnet daher die langfristige Aufwärtsentwicklung des Aktieninvestments relativ zum Halten von Gold.