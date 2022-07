Gold hat sich gut gegen einen starken Dollar & steigende Anleiherenditen behauptet

Wir haben fast die Hälfte des Jahres 2022 hinter uns, und bis jetzt war Gold nach Öl, Kohle und anderen Rohstoffen der große Gewinner. Dem gelben Metall ist es gelungen, seit Jahresbeginn im Plus zu bleiben und dem Druck steigender Renditen und eines starken US-Dollar zu entgehen. In der Zwischenzeit ist fast jede andere Anlageklasse - von Large-Cap- und Small-Cap-Aktien bis hin zu Anleihen, von Real Estate Investment Trusts (REITs) bis hin zu Kryptowährungen - entweder in den Korrektur- oder Bärenmarktbereich gefallen.Dies zeigt meiner Meinung nach, dass Gold in Zeiten jahrzehntelanger hoher Inflation und wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit seine Rolle als Wertaufbewahrungsmittel beibehalten hat. Wie ich schon oft gesagt habe, werden Sie durch Investitionen in Gold nicht zum Milliardär, aber es kann Ihr Portfolio stabilisieren, wenn alles andere zusammenbricht.Am meisten beeindruckt mich, dass sich Gold selbst dann noch über Wasser gehalten hat, als der US-Dollar gegenüber einem Warenkorb anderer wichtiger Währungen auf ein 20-Jahreshoch gestiegen ist. Da der Goldpreis in Dollar angegeben wird, besteht zwischen den beiden Vermögenswerten seit jeher ein umgekehrtes Verhältnis: Der eine fällt, wenn der andere steigt, und umgekehrt. Zu Beginn der Pandemie schoss der Dollar in die Höhe, da die Anleger einen sicheren Hafen suchten, was Druck auf Gold ausübte.Der Wert des Dollar ist nun aufgrund der Zinserhöhungen sehr hoch, und dennoch wird das gelbe Metall weiterhin über 1.800 Dollar je Unze gehandelt. Unter anderem aus diesem Grund stimme ich mit dem CEO von Newmont, Tom Palmer, überein, der letzte Woche sagte, dass der Bodenpreis von Gold wahrscheinlich von der früheren Unterstützung bei etwa 1.200 Dollar auf derzeit zwischen 1.500 Dollar und 1.600 Dollar gestiegen ist.Wenn ich schon bei diesem Thema bin: Ein stärkerer Dollar ist eine zwiespältige Nachricht. Einerseits kann er dazu beitragen, die Auswirkungen der Inflation zu begrenzen, indem er die Preise für Importe ausgleicht. Andererseits verteuert er die US-Exporte für Käufer in Übersee. Infolgedessen werden die Gewinne von Unternehmen mit internationalem Engagement im vierten Quartal wahrscheinlich sinken. Anfang dieses Monats senkte Microsoft ebenso wie Coca-Cola, Procter & Gamble und eine Reihe anderer multinationaler US-Unternehmen ihre Prognosen für den Rest des Jahres aufgrund des stärkeren Dollar.Wie bereits erwähnt, haben Staatsanleihen in diesem Jahr stetig an Wert verloren und die Renditen auf Mehrjahreshochs getrieben (Anleiherenditen steigen, wenn die Kurse fallen). Die 2-Jahresrendite wurde letzte Woche mit 3,45% gehandelt, ein deutlicher Anstieg gegenüber 0,78% zu Beginn des Jahres.Das mag renditesuchende Anleger anlocken, aber ich bitte sie, nicht zu vergessen, dass die Inflationsrate bei 8,6% im Jahr liegt. Das bedeutet, dass sie den Staat für das Privileg, seine Schulden zu halten, bezahlen müssen. Gleichzeitig kann es für Dividendenanleger schwierig sein, Aktien auszuwählen, die zu einem wettbewerbsfähigen Satz ausbezahlt werden.In diesem Monat liegt die Dividendenrendite des S&P 500 bei nur 1,68%, das ist ein leichter Anstieg gegenüber Anfang 2022, aber ein Rückgang gegenüber Juni 2020, als sie näher bei 2,0% lag. Es ist bekannt, dass Gold keine Erträge abwirft, aber da Aktien und Anleihen in Ungnade gefallen sind, könnte das Metall eine bessere Wahl sein, um der Inflation im Moment möglicherweise voraus zu sein.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 21. Juni 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.