Defla MAXX - Sie lassen nicht locker

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht unvermindert weiter. Der Versuch der US-Zentralbank, das Geldvolumen so lange zu schrumpfen, bis es der verringerten Gütermenge entspricht, hat AUF DEN WEG IN EINE REZESSION GEFÜHRT.Extreme KAPITALMARKTZINSERHÖHUNG durch Tighteningirrtum bei Staatsanleihen → enorme USD-Aufwertung → Mit minus 291,4 Milliarden $ vs. minus 279 Milliarden $ Erwartung höchstes US-Leistungsbilanzdefizit seit 1960.BRAVO!Das ist der beschleunigte Weg nach unten und nur, weil man nicht den internationalen Rohstoffhandel wieder frei machen will, denn die Teuerung ist keine Inflation, sondern ein künstlich geschaffener Mangel. Eine Rezession ist die FED nach eigenen Angaben aus der abgelaufenen Woche bereit, in Kauf zu nehmen.Anträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen, Immobilienpreise brechen ein, Vermögen der Haushalte und Beleihungsbasis derer sinkt drastisch (wertmäßige Überschuldung steigt), Baubeginne sinken, Immobilienpreise rutschen noch mehr ...Die Rückbesinnung auf rohstoffpreisfreie Tech-Aktien ist daher der, von uns angekündigte, logische Weg der Märkte:Tech Stocks muß man nicht - mit 300% der Kosten vom Vorjahr wie vermietete Immobilien - heizen,Goldauch nicht.Die Zinsen für Kreditler (wir gehören nicht dazu) stehen bei Gold und Tech-Aktien jetzt bei (Marginfinanzierung) 1,75%, bei Immobilien bei über 5%. Betriebskostenexplosion haben weder Gold noch Tech.Relativ richtig ist das Einzige, was funktioniert, wenn es denn politisch gewünscht nicht nach oben gehen darf mit der Welt und der Wirtschaft und der Produktionsmenge.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.