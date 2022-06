Sibanye-Stillwater: Aktueller Stand zu den Auswirkungen der regionalen Überschwemmungen auf die US-PGM-Betriebe

Johannesburg, 24. Juni 2022 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) möchte die Stakeholder über die Auswirkungen der regionalen Überschwemmungen informieren, die am Montag, den 13. Juni 2022, ein weites Gebiet in der Umgebung seiner US-PGM-Betriebe in Montana, USA, betroffen haben.Nach einer ersten Einschätzung der Auswirkungen der Überschwemmungen auf unsere PGM-Betriebe in den USA freuen wir uns, berichten zu können, dass trotz der weit verbreiteten Schäden an der Infrastruktur und am Privateigentum in der gesamten Region unsere Bergbau- und Metallurgiebetriebe weitgehend nicht betroffen waren.Mehrere Brücken in der Nähe unserer Stillwater-Mine wurden jedoch während der Überschwemmungen beschädigt, und Abschnitte der Hauptzufahrtsstraße von Nye zur Stillwater-Mine wurden stark erodiert, was den Zugang zur Mine einschränkt und die Umleitung von Wasser, Abraum und anderen Rohrleitungen erforderlich macht. Die Sanierungsarbeiten an der Ost/West-Zugangsbrücke innerhalb des Stillwater-Minenkomplexes haben begonnen und dürften in etwa vier Wochen abgeschlossen sein. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb in der Stillwater-Mine für etwa 4-6 Wochen unterbrochen bleiben wird, bevor der sichere Zugang zur Mine wiederhergestellt ist und die Produktion wieder aufgenommen werden kann.Das Management arbeitet weiterhin mit allen zuständigen Behörden und den betroffenen Interessengruppen zusammen, um der Reparatur der beschädigten Brücken und Straßen Priorität einzuräumen und die Auswirkungen der Überschwemmungen des Stillwater-Flusses im Stillwater-Minenkomplex zu beseitigen. Auf die Stillwater-Mine entfallen etwa 60 % der Produktion der US-PGM-Betriebe.Der Zugang zur Mine East Boulder und zu den metallurgischen Anlagen von Columbus ist nach wie vor intakt, und beide Anlagen waren auch während der Überschwemmungen in Betrieb.CEO, Neal Froneman, kommentierte: "Die positive Reaktion der gesamten Gemeinde auf die Überschwemmungen hat uns ermutigt, und wir sind stolz auf die wichtige Rolle, die unsere Mitarbeiter bei der Unterstützung der am stärksten betroffenen Menschen in dieser schwierigen Zeit gespielt haben. Wir werden weiterhin mit den örtlichen Behörden und anderen Beteiligten zusammenarbeiten, um die Erholung der Region zu beschleunigen, und freuen uns darauf, den Betrieb im Abschnitt Stillwater zu gegebener Zeit wieder aufzunehmen." Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hat Beteiligungen an führenden Minenrückgewinnungsanlagen. 