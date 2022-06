Kitco-Umfrage: Goldpreis im neutral Bereich gefangen

Gold bleibt weiterhin in seinem monatelangen Konsolidierungsmuster gefangen und Analysten bemerken die fehlende Dringlichkeit am Markt, was die Kleinanleger an den Seitenlinien halten könnte. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 26% der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 32% Analysten erwarten einen Preisrückgang, während 42% eher neutral blieben.Außerdem gaben 681 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 301 (44%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 185 (27%) prognostizieren eine Preisabnahme, während 195 (29%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de