G7 plant Goldimportverbot; IWF senkt Prognose für US-Wirtschaftswachstum

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien leicht, da einige Länder der G7 einen Importstopp für Gold aus Russland verhängen wollen, was das Angebot verknappen könnte, so berichtet Investing.com Um die Sanktionen gegen Russland wegen seines Einmarsches in die Ukraine zu verschärfen, wollen die USA, das Vereinigte Königreich, Japan und Kanada während des G7-Gipfels auch ein Verbot neuer Goldimporte aus Russland ankündigen. Die G7-Staats- und Regierungschefs wollen der Ukraine unbefristete Unterstützung bei der Verteidigung gegen den Einmarsch Russlands anbieten.Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, sprach sich am Freitag außerdem für eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Juli aus, während der Präsident der Fed Bank of St. Louis, James Bullard, die Ängste vor einer Rezession in den USA als übertrieben bezeichnete.Der Internationale Währungsfonds senkte am Freitag seine Prognose für das US-Wirtschaftswachstum, weil eine aggressive geldpolitische Straffung der Federal Reserve die Nachfrage abkühlen könnte, sagte aber voraus, dass die USA eine Rezession "knapp" vermeiden würden.© Redaktion GoldSeiten.de