Indiens Goldrabatte größer, China sieht einige Käufe von sicheren Häfen

Physische Goldhändler boten diese Woche in Indien größere Preisnachlässe an, um zum Abschluss der Hochzeitssaison Käufer anzulocken, während einige Verbraucher in China Bullion kauften, um sich gegen wachsende wirtschaftliche Sorgen abzusichern, so berichtet Deccan Herald Hochzeiten sind eine der wichtigsten Treiber für Goldkäufe in Indien. "Die Besucherzahlen in den Juweliergeschäften sind weitaus geringer als im letzten Monat. Die Einzelhandelskäufe sind lau, da die Hochzeitssaison vorbei ist", so Mukesh Kothari, Direktor beim Händler RiddiSiddhi Bullion in Mumbai. Gegenüber den offiziellen Inlandspreisen - einschließlich 10,75% Einfuhr- und 3% Verkaufsabgaben - wurden Abschläge von etwa 8 Dollar je Unze notiert, verglichen mit den Abschlägen von 6 Dollar in der vergangenen Woche.Es ist fast einen Monat her, dass Shanghai die Lockdowns aufgehoben hat, aber China hat weiterhin mit sporadischen Covid-19-Ausbrüchen zu kämpfen, und die Verbraucher sind nach wie vor zurückhaltend. "Die Erholung des Yuan könnte das wachsende Interesse lokaler Investoren an einer Aufstockung der Goldbestände fördern", meinte Bernard Sin, Regionaldirektor für Greater China bei MKS.© Redaktion GoldSeiten.de