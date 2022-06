Aurania Resources schließt Erneuerung ausgewählter Konzessionen in Peru ab

Toronto, 27. Juni 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Prozess der Erneuerung bestimmter jährlicher Mineralkonzessionsanträge in Peru abgeschlossen hat. Die ausgewählten Konzessionen gehören zu den Blöcken mit höherem geologischem Potenzial, bei denen das Antragsverfahren bereits abgeschlossen und die meisten Konzessionen erteilt wurden. Für diese Konzessionen sind in den kommenden Monaten kleinere Feldarbeiten als Vorläufer für die Erstellung des ersten technischen Berichts zur Unterstützung weiterer Arbeiten und/oder einer möglichen Unternehmenstransaktion vorgesehen.Insgesamt wurden 130 Konzessionen mit einer Fläche von 128.700 Hektar erneuert. Dreißig dieser Konzessionen mussten im Jahr 2022 nicht bezahlt werden; die Gesamtkosten für die anderen 100 Konzessionen betrugen 296.000 USD.Das Unternehmen verzichtete auf die Erneuerung von insgesamt 145 Konzessionen, von denen sich die meisten noch im peruanischen Antragsverfahren befinden, und konzentrierte seine Ressourcen auf jene Konzessionen, die mit einer eindeutigen Bestätigung der Eigentumsverhältnisse vorangetrieben und/oder abgewickelt werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass viele dieser Konzessionen weiterhin aussichtsreich sind, entschied das Management, dass die zusätzlichen jährlichen Kosten und die anhaltende Ungewissheit, wann die verbleibenden Konzessionen erteilt werden, für ein nicht zu den Kernaktivitäten zählendes Asset nicht angemessen sind.Die oben erwähnten erneuerten Konzessionen stellen den Großteil der Konzessionen dar, die dem Unternehmen in den letzten zwei Jahren erteilt wurden (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2020). Im Januar 2020 hatte das Unternehmen 419 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 413.200 Hektar im Norden Perus beantragt, die auf einer potenziellen Möglichkeit für zusätzliche Kupfer- und Goldexplorationsaktivitäten infolge der möglichen Erweiterung eines Mineralgürtels von Auranias Projekt in Ecuador beruhten (siehe Pressemitteilung vom 17. Januar 2020).Im Zusammenhang mit der Erneuerung der peruanischen Konzessionen gewährte Dr. Keith Barron (der Kreditgeber) dem Unternehmen ein Darlehen von 1.000.000 CAD. Das Darlehen ist ungesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und ist mit einer Frist von zwölf Monaten und einem Tag seitens des Darlehensgebers fällig. Bis zu 300.000 USD des Darlehens wurden für die jährlichen Konzessionszahlungen in Peru verwendet, der Restbetrag dient zur Finanzierung des Betriebskapitals und der laufenden Explorationsaktivitäten.Dr. Keith Barron ist eine dem Unternehmen nahe stehende Person, da er der Chairman, der President und Chief Executive Officer, ein Promoter und ein Hauptaktionär des Unternehmens ist. Infolgedessen stellt jede Transaktion im Rahmen des Darlehens eine Transaktion mit einer nahe stehenden Partei im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101, Schutz der Minderheitsaktionäre in Sondertransaktionen) dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Bezug auf die Transaktionen mit nahe stehenden Parteien unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1) von MI 61-101, da der Marktwert der Transaktionen mit nahe stehenden Parteien insgesamt nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 beträgt. Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Darlehens einen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen eingereicht, wie dies gemäß MI 61-101 vorgeschrieben ist, da nach Abschluss das Unternehmen die Mittel aus fundierten geschäftlichen Gründen so schnell wie möglich benötigte.Das Darlehen und die Insider-Beteiligung wurden von den Mitgliedern des Board of Directors des Unternehmens genehmigt, die für die Zwecke der Transaktion mit einer nahe stehenden Partei unabhängig sind, d. h. alle Directors außer Dr. Barron. Im Zusammenhang mit dem Darlehen und der Insider-Beteiligung wurde kein spezieller Ausschuss gebildet, und kein Director des Unternehmens hat in diesem Zusammenhang eine wesentlich abweichende Meinung geäußert oder sich der Stimme enthalten.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier hat die Straße vor Ort gesehen und die Beschreibungen in dieser Pressemitteilung überprüft. Herr Pallier ist ein von der European Federation of Geologists benannter EurGeol und gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineralprojekte of the Canadian Securities Administrators (Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten) eine fachkundige Person.Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-. 