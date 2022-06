Ted Oakley: Gold könnte in naher Zukunft zu den großen Gewinnern gehören

Ted Oakley von Oxbow Advisors befragte John Hathaway in einem kürzlich erschienenen Sprott-Insights-Interview zu den Goldbullion- und Aktienmärkten und ging der Frage nach, warum Anleger derzeit Goldinvestitionen in Betracht ziehen sollten, berichtet ETF Trends . Hathaway war gab der Fed die Schuld an der Inflation, indem er feststellte, dass "die Fed sich verpflichtet hat, die Inflation zu stoppen, die sie nicht hat kommen sehen, sondern verursacht hat."Das Treffen zwischen Präsident Biden, dem Fed-Vorsitzenden Powell und Finanzministerin Yellen in der vergangenen Woche hält er für ein "Kabuki-Theater", bei dem die Fed im Grunde die Schuld auf sich nimmt, wenn die Inflation nicht zurückgeht.Hathaway sieht hier zwei mögliche Wege, die beide gut für Gold sind. Entweder wird die Wirtschaft durch eine aggressivere Politik abgewürgt, um die Inflation einzudämmen, oder die US-Notenbank schreit "Onkel" und lenkt ein, wodurch der Inflation weiterhin Raum gegeben wird, zu wuchern. Gold ist für beide Fälle gut positioniert. Hathaway hält einen Goldpreis von 2.200 Dollar bis zum Ende des Sommers für angemessen.Hathaway glaubt zudem, dass die Stimmung für Gold künstlich durch die Medien beeinträchtigt wird, die im Allgemeinen dazu neigen, die Märkte mit einer rosaroten Brille zu betrachten, was wiederum die Menschen davon abhält, sich in Gold zu engagieren. "Die Medien leisten gute Arbeit, um die Menschen davon abzuhalten, etwas mit Gold zu besitzen."© Redaktion GoldSeiten.de