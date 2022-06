Überblick: Treffen der EZB; Dollar schwächer; China erhöht Nettogoldimporte

Der Goldpreis stieg am Dienstagmorgen in Asien an, da der US-Dollar aufgrund nachlassender Inflationserwartungen schwächer wurde, berichtet Investing.com . Die nachlassenden Inflationserwartungen veranlassten zudem eine Neubewertung der Aussichten auf aggressive Zinserhöhungen. Die Renditen US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihen stabilisierten sich und hielten Goldpreis in Grenzen.Um die Sanktionen gegen Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine zu verschärfen, wollen die USA, Großbritannien, Japan und Kanada während des G7-Gipfels auch ein Verbot neuer Goldimporte aus Russland ankündigen.Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, und die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, werden an diesem Mittwoch auf der EZB-Veranstaltung sprechen.Im asiatisch-pazifischen Raum zeigten offizielle Daten aus Hongkong vom Montag, dass Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong im Mai im Vergleich zum Vormonat um 58,3% gestiegen sind, da die COVID-19-Beschränkungen in den Großstädten gelockert wurden.© Redaktion GoldSeiten.de