Inflation erreicht Einhörner

"Die Regierung hat drei Hauptaufgaben. Sie sollte für die militärische Verteidigung der Nation sorgen. Sie soll Verträge zwischen Individuen durchsetzen. Sie sollte die Bürger vor Verbrechen gegen sich selbst oder ihr Eigentum schützen. Wenn die Regierung - in guter Absicht - versucht, die Wirtschaft neu zu ordnen, die Moral gesetzlich zu regeln oder Sonderinteressen zu unterstützen, ist der Preis dafür Ineffizienz, mangelnde Motivation und der Verlust von Freiheit. Die Regierung sollte ein Schiedsrichter sein, kein aktiver Spieler." - Milton Friedman"Geben Sie mir keinen niedrigen Zinssatz. Geben Sie mir einen richtigen Satz, und dann werde ich wissen, wie ich mein Haus in Ordnung halten kann." - Hjalmar Schacht, Reichsbankpräsident, 1927Ein Grund, warum die heutige Inflation uns alle so beunruhigt, ist, dass wir lange Zeit keine Inflation hatten - oder zumindest nicht viel. Das war nicht normal. In den 1990er Jahren war ein jährlicher Consumer Price Index von 3% üblich und nahezu unauffällig. Im Jahr 2005 näherte sich der Consumer Price Index 5% und lag 2008 kurzzeitig über 5%. Doch von 2012 bis zum letzten Jahr waren 3% eine harte Obergrenze - bis zu dem Punkt, an dem sich die Beamten der Federal Reserve mehr Sorgen um die Erzeugung von Inflation als um deren Vermeidung machten.Gleichzeitig sahen sich viele Haushalte mit ständig steigenden Rechnungen für die Gesundheitsversorgung, die Wohnung und andere lebenswichtige Dinge konfrontiert. Die Benchmarks spiegelten sicherlich nicht die allgemeine Erfahrung wider. Aber die Inflation war, wenn auch nicht wirklich niedrig, so doch zumindest niedriger als in der Vergangenheit. Das ist ein Grund, warum die Aussicht auf eine anhaltende Inflation von 5%, 8% oder mehr so schrecklich ist. Wir haben vergessen, wie es früher war.Die Geldpolitik nach 2008 hat deflationäre Kräfte freigesetzt, mit denen niemand gerechnet hat. Wie so oft hatten gut gemeinte Pläne unbeabsichtigte Nebeneffekte. Jahrelange Zinssätze von nahezu Null haben nicht nur zu einem Aktien- und Immobilienboom geführt. Sie haben auch die Arbeitsweise der Unternehmen in einer Weise verändert, die jetzt zu unseren inflationären Schmerzen beiträgt. Die Fed und andere Zentralbanken haben die Märkte und die Wirtschaft in einem Ausmaß finanzialisiert, das wir erst jetzt erkennen, und die Wirtschaft auf eine Weise verzerrt, die uns noch jahrelang verfolgen wird.Wie Sie heute sehen werden, sind Zinssätze nicht nur der Preis für die Aufnahme von Geld. Sie sind auch eine Information, ein Signal, das den Wirtschaftsakteuren sagt, was sie tun sollen. Zinssätze sind in der Tat der Preis der Zeit. Niedrige Zinssätze haben keinen großen Wert für die Zeit. Schlechte Signale führen zu schlechten Ergebnissen... und genau da sind wir jetzt. Dieser Artikel besteht eigentlich aus zwei Teilen. Ich werde eine Reihe von Umständen beschreiben, die an sich schon merkwürdig sind, und dann werden wir beginnen, die Gründe dafür zu untersuchen.Die Anleger sind natürlich (und zu Recht) besorgt über die Auswirkungen von Inflation und/oder Rezession auf den Aktienmarkt. Sie denken dabei in der Regel an den öffentlichen Aktienmarkt, der natürlich sehr wichtig ist, aber er ist nicht der einzige Aktienmarkt. Eine wachsende Zahl großer, bekannter Unternehmen entscheidet sich dafür, privat zu bleiben, lange über den Punkt hinaus, an dem sie einst an die Börse gegangen wären.Das ist inzwischen so üblich, dass es einen Begriff dafür gibt. Man nennt sie "Einhörner". Hier eine Zahl, die Sie sicher überraschen wird. Im Januar 2022 gab es in den USA 2.800 börsennotierte Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Dollar - und 18.000 private Unternehmen dieser Größenordnung.Viele dieser Unternehmen haben nicht die Absicht, jemals an die Börse zu gehen. Sie befinden sich in Familienbesitz oder brauchen die mit einer Börsennotierung verbundenen Probleme nicht. Ein Börsengang erleichtert den frühen Aktionären den Ausstieg, aber wenn sie diese Liquidität nicht brauchen oder wollen, ist es oft attraktiver, privat zu bleiben. Überlegen Sie einmal, woher ein schnell wachsendes Privatunternehmen sein Kapital bezieht. Die Hauptquelle ist der Verkauf von Eigenkapital über private Angebote an Risikokapitalfonds, institutionelle Anleger oder vermögende Privatpersonen und (in späteren Phasen) an Private-Equity-Fonds.Aus der Sicht des Anlegers oder Managers ist ein Portfolio von Einhörnern, die eine Branche umkrempeln könnten, relativ attraktiver, wenn die Alternative eine 2%ige Unternehmensanleihe ist. Dies führt zu einer seltsamen Situation, in der Unternehmen jahrelang nicht nur keine Gewinne, sondern manchmal auch keine Einnahmen erzielen und nur deshalb im Geschäft bleiben, weil ihre VC-Investoren an einen großen Durchbruch glauben. Geht das Geld zur Neige? Machen Sie einfach eine weitere Runde. Das Geld wird schon da sein. Jetzt bricht dieses Modell zusammen - und es macht die Inflation noch schlimmer.Vor diesem Hintergrund sollten wir uns einen aktuellen Artikel aus The Atlantic ansehen. Es handelt sich nicht um eine wirtschaftliche Analyse im eigentlichen Sinne. Der Autor, Derek Thompson, beobachtete einfach einige Veränderungen in seinem urbanen Millennial-Lebensstil - 50 Dollar für eine Uber-Fahrt, die bis vor kurzem noch viel weniger kostete - und fragte sich, was die Ursache dafür war. Bei der Beantwortung dieser Frage ist er meines Erachtens auf etwas Wichtiges gestoßen. Hier ein Auszug aus der Geschichte:"Angesichts fallender Märkte und steigender Zinssätze ändern Start-ups und Tech-Unternehmen, die Geld verlieren, die Art und Weise, wie sie Geschäfte machen. In einem Brief an die Mitarbeiter sagte Uber-CEO Dara Khosrowshahi kürzlich, das Unternehmen müsse 'sicherstellen, dass die Wirtschaftlichkeit unserer Einheiten funktioniert, bevor wir groß einsteigen'. Das ist die Sprache des Vorstandsvorsitzenden für: Wir haben Derek eine Zeit lang einen netten Rabatt gegeben, aber die Party ist vorbei und jetzt kostet es 50 Dollar, um ihn nach Hause zu bringen.