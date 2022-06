Golden Rim Resources veräußert Goldaktiva in Burkina Faso für 15,5 Mio. USD in bar

28. Juni 2022 - Das westafrikanische Goldexplorationsunternehmen Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR) (Golden Rim oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein verbindliches Abkommen hinsichtlich des Verkaufs seiner Goldprojekte Kouri und Babonga in Burkina Faso in Westafrika unterzeichnet hat.- Vergütung von insgesamt 15,5 Mio. USD (ca. 22,3 Mio. AUD)- 4 gestaffelte Barzahlungen über 12 Monate- 1. Zahlung von 600.000 USD (860.000 AUD) fällig innerhalb von 15 Werktagen- 2. Zahlung von 5,4 Mio. USD (7,7 Mio. AUD) fällig innerhalb von 30 Tagen- Verkauf an privates burkinisches Bergbauunternehmen BAOR SARL (BAOR)- Transaktion unterliegt nicht der Genehmigung der Aktionäre von Golden Rim- Per 27. Juni 2022 verfügte Golden Rim über Marktkapitalisierung von ca. 15 Mio. AUD- Per 31. März 2022 verfügte Golden Rim über Barreserven von 4,25 Mio. AUD- Golden Rim wird Einnahmen aus Transaktion verwenden, um sein 930.000 oz ASX-Pressemitteilung: 1. Mineralressource für Kada von 930.000 oz Gold vom 3. März 2022. Gold umfassendes Goldprojekt Kada (Kada) in Guinea weiterzuentwickeln- Golden Rim wartet auf neueste Ergebnisse von Schneckenbohrungen und geophysikalischen Untersuchungen bei Kada, um weitere Bohrungen zu planenDie Unterzeichnung dieser Vereinbarung hinsichtlich der Veräußerung unserer nicht wesentlichen Goldaktiva in Burkina Faso ist ein fantastisches Ergebnis für Golden Rim und unsere Aktionäre, das einen unmittelbaren und bedeutsamen Wert aus Projekten schafft, die nicht mehr zu unseren Kernbetrieben zählen. Während wir unser Hauptaugenmerk auf unser revolutionäres neues Oxid-Goldprojekt Kada in Guinea gerichtet haben, wurden unsere Projekte in Burkina Faso auf die lange Bank geschoben und ziehen nur einen geringen Marktwert an.Angesichts einer Ressourcenbasis von 2 Millionen oz Gold und einem beträchtlichen Potenzial bieten die Aktiva in Burkina Faso eine aufregende Möglichkeit für ein aufstrebendes burkinisches Bergbauunternehmen wie BAOR SARL, und wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg bei seinen Plänen.Mit den Geldern aus dem Verkauf dieser Projekte können wir unsere Arbeiten bei Kada beschleunigen und intensive Bohrungen und Explorationen sicherstellen, um unsere Ressourcenbasis ohne weitere verwässernde Kapitalbeschaffung in naher Zukunft zu erweitern. Dies ist ein großartiges Ergebnis für unser Unternehmen und unsere Aktionäre, und wir freuen uns, es bekannt geben zu können.Golden Rim hat ein verbindliches Verkaufsabkommen unterzeichnet, um 100 % der Aktien seiner Tochtergesellschaft in Burkina Faso, die die Goldprojekte Kouri (Kouri) und Babonga (Babonga) besitzt und betreibt, für Barzahlungen in Höhe von insgesamt 15,5 Millionen USD zu verkaufen.Die wesentlichen Bedingungen des Verkaufs lauten wie folgt:- Barzahlung von 600.000 USD innerhalb von 15 Werktagen nach Unterzeichnung- Barzahlung von 5,4 Mio. USD innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung- Barzahlung von 6,0 Mio. USD innerhalb von 6 Monaten nach Unterzeichnung- Barzahlung von 3,5 Mio. USD innerhalb von 12 Monaten nach UnterzeichnungSollte eine Zahlung nicht bis zum Fälligkeitsdatum durchgeführt werden, wird BAOR eine Mitteilung über den Vertragsbruch zugestellt werden, wobei 8 % Zinsen auf die ausstehenden Beträge anfallen. Werden die Gelder zuzüglich der ausstehenden Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen bezahlt, kann Golden Rim das Abkommen stornieren, wobei bereits erhaltene Zahlungen nicht erstattet werden.Die Aktien von Golden Rim an der Tochtergesellschaft werden nach dem Abschluss des Verkaufs und nach dem Erhalt der vollständigen Zahlung auf BAOR übertragen.Die Transaktion unterliegt keiner Genehmigung der Aktionäre.Die Goldprojekte Kouri und Babonga von Golden Rim befinden sich im Osten von Burkina Faso.Bei Kouri entdeckte und beschrieb Golden Rim eine angedeutete und vermutete Mineralressource von 50 Millionen t mit einem Gehalt von 1,3 g/t Gold (2 Moz). ASX-Pressemitteilung: Mineralressource für Kouri um 43 % auf 2 Mio. oz Gold gegenüber 26. Oktober 2020 gestiegen (gesamte Mineralressource umfasst angedeutete Mineralressource von 7 Mio. t mit 1,4 g/t Gold sowie vermutete Mineralressource von 43 Mio. t mit 1,2 g/t Gold). Kouri umfasst 325 km² mit äußerst vielversprechenden Birimian-Grünsteinen. Bei den jüngsten Explorationsarbeiten wurden mehrere hochgradige Goldausläufer erfolgreich lokalisiert.Babonga befindet sich 41 km nordöstlich von Kouri auf demselben Grünsteingürtel. Das Projekt umfasst 77 km² und im Rahmen der von Golden Rim durchgeführten First-Pass-Luftkernbohrungen wurde eine Goldmineralisierung im Festgestein über 1 km entdeckt.BAOR ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Burkina Faso und regionalen Ambitionen. BAOR ist bestrebt, zusammen mit seinen Finanzpartnern einen großen afrikanischen Bergbaukonzern aufzubauen, und wird von Roger Bambara geleitet, einem Wirtschaftsführer mit beträchtlicher Erfahrung im Versicherungswesen. Der Erwerb der Goldprojekte Kouri und Babonga durch BAOR ist dabei der Ausgangspunkt.Diese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben. Golden Rim Resources Ltd. ist ein an der ASX notiertes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio an fortgeschrittenen Mineralprojekten in Guinea und Burkina Faso in Westafrika sowie in Chile in Südamerika.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das fortgeschrittene Goldprojekt Kada im Osten von Guinea. Guinea ist nach wie vor eines der am wenigsten erkundeten Länder in Westafrika. Golden Rim hat eine erste vermutete Mineralressource von 25,5 Millionen t mit einem Gehalt von 1,1 g/t Gold (930 Koz) ASX-Pressemitteilung: 1. Mineralressource für Kada von 930.000 Koz Gold vom 3. März 2022. beschrieben, wobei der Großteil eine oberflächennahe Übergangs-Oxid-Goldmineralisierung ist. Golden Rim richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erweiterung der Mineralressource. Der Großteil des 200 km² umfassenden Projektgebiets ist nach wie vor kaum erkundet und bietet beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Oxid-Goldmineralisierungen.Das Unternehmen entdeckte und beschrieb eine angedeutete und vermutete Mineralressource von 50 Millionen t mit einem Gehalt von 1,3 g/t Gold (2 Moz) ASX-Pressemitteilung: Mineralressource für Kouri um 43 % auf 2 Mio. oz Gold gegenüber 26. Oktober 2020 gestiegen (gesamte Mineralressource umfasst angedeutete Mineralressource von 7 Mio. t mit 1,4 g/t Gold sowie vermutete Mineralressource von 43 Mio. t mit 1,2 g/t Gold). beim Goldprojekt Kouri im Nordosten von Burkina Faso. Kouri umfasst 325 km² mit äußerst vielversprechenden Birimian-Grünsteinen. Bei den jüngsten Explorationsarbeiten wurden mehrere hochgradige Goldausläufer erfolgreich lokalisiert. Das Unternehmen hat ein verbindliches Verkaufsabkommen hinsichtlich der Veräußerung seiner Aktiva in Burkina Faso unterzeichnet.Im Norden von Chile besitzt Golden Rim das Kupfer- und Silber-Blei-Zink-Projekt Paguanta. Bei der früheren Silbermine hat das Unternehmen eine nachgewiesene, angedeutete und vermutete Mineralressource von 2,4 Millionen t mit einem Gehalt von 88 g/t Silber, 5,0 % Zink und 1,4 % Blei (6,8 Moz Silber, 265 Mlb Zink und 74 Mlb Blei) ASX-Pressemitteilung: Neue Ressourcenschätzung für Paguanta vom 30. Mai 2017 (gesamte Mineralressource umfasst nachgewiesene Mineralressource von 0,41 Mio. t mit 5,5 % Zink, 1,8 % Blei, 88 g/t Silber und 0,3 g/t Gold; angedeutete Mineralressource von 0,61 Mio. t mit 5,1 % Zink, 1,8 % Blei, 120 g/t Silber, 0,3 g/t Gold sowie vermutete Mineralressource von 1,3 Mio. t mit 4,8 % Zink, 1,1 % Blei, 75 g/t Silber und 0,3 g/t Gold). im Erkundungsgebiet Patricia beschrieben. Die Mineralressource ist weiterhin offen. Beim Kupferprojekt Loreto wurde ein Options- und Joint-Venture-Abkommen mit Teck Chile unterzeichnet, dem zufolge Teck Chile eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt erwerben kann.Golden Rim Resources Ltd.Craig Mackay, Managing Director+61 3 8677 0829craig@goldenrim.com.auT + 61 3 8677 0829E info@goldenrim.com.augoldenrim.comABN 39 006 710 774ASX: GMRMarktkapitalisierung: 15 Mio. AUDAusgegebene Aktien: 314 Mio.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chErklärungen der sachkundigen Personen: Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf frühere Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind den folgenden Bekanntmachungen entnommen: Kada Maiden Mineral Resource 930Koz Gold vom 3. März 2022; ASX-Meldung: Kouri Mineral Resource Increases by 43% Increase to 2 Million ounces Gold vom 26. Oktober 2020; Bedrock Gold Discovered at Babonga, Burkina Faso vom 27. Februar 2017. Diese Berichte sind auf der Website des Unternehmens (www.goldenrim.com.au) verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in diesen Meldungen enthaltenen Informationen auswirken, und dass im Falle der Mineralressourcenschätzung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Craig Mackay, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist, zusammengestellt wurden. Herr Mackay ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Mackay erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind oder könnten "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und stellen die Absichten, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen von Golden Rim dar, unter anderem in Bezug auf zukünftige Explorationsaktivitäten. Die Projektionen, Schätzungen und Überzeugungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Golden Rim liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Leistung von Golden Rim in zukünftigen Perioden wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Schätzungen oder Projektionen abweicht. Nichts in diesem Dokument ist ein Versprechen oder eine Zusicherung in Bezug auf die Zukunft. Aussagen oder Annahmen in diesem Dokument, die sich auf die Zukunft beziehen, können sich als unrichtig erweisen und die Unterschiede können wesentlich sein. Golden Rim gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit solcher Aussagen oder Annahmen ab.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au der auf der Firmenwebsite!