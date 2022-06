Will Rhind: Aufwärtstrend begünstigt Gold; starker US Dollar bremst vorerst Gewinne

Gibt es derzeit mehr Potenzial für Gold oder für den US-Dollar? "Ich denke, dass ich in dieser Frage eindeutig für Gold bin", so Will Rhind von GraniteShares in einem Interview mit Investing News . Er meinte, dass sich das gelbe Metall angesichts der Marktbedingungen in einer guten Position befinde und in Zukunft weiter zulegen dürfte."(Gold) hat es wirklich geschafft, viele negative Faktoren wie steigende Zinsen und einen starken Dollar abzuschütteln, und ich denke, die Leute müssen sich fragen: 'Wie viel mehr kann der Dollar von hier aus noch zulegen?' Realistisch betrachtet, gibt es hier mehr Aufwärtspotenzial für den Dollar oder für Gold", erklärte er.Während der Dollar den Goldpreis unter Druck setzt, bietet die Inflation dem Edelmetall Unterstützung, und trotz der Bemühungen der US-Notenbank sieht Rhind kein schnelles Ende der steigenden Preise. "Wir sprechen gerne über (Inflation) als ein einfaches Konstrukt, aber es gibt eine Inflation, die die Fed vielleicht mehr unter Kontrolle hat, und eine Inflation, die die Fed viel weniger unter Kontrolle hat", erklärte er.Auf die Frage, ob eine Rezession zu erwarten sei, verwies Rhind auf historische Präzedenzfälle. "Ich denke, wir hatten in der Geschichte noch nie ein Umfeld, in dem die Inflation über, ich glaube, 4,5% lag und unter diesen Wert gesenkt werden konnte, ohne eine Rezession auszulösen", entgegnete er. "Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist also sehr viel größer."© Redaktion GoldSeiten.de