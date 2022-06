Antwort auf die Frage nach der Rezession

Präsident Joe Biden, Finanzministerin Janet Yellen, die Gesamtheit der Gelddrucker in der Federal Reserve und praktisch die gesamte Wall Street sind immer noch damit beschäftigt, Sie davon zu überzeugen, dass eine Rezession unwahrscheinlich ist. Nun, hier sind ein paar Neuigkeiten für sie alle. Die Frage, ob wir eine Rezession haben werden oder nicht, stellt sich nicht mehr. Die Rezession ist bereits da. Die Frage ist nur noch, wie tief die Rezession sein wird. Der Verbraucher wird an allen Fronten angegriffen, und sein Konsum macht fast 70% des BIP aus. Sinkende Reallöhne, steigende Schuldendienstkosten, abstürzende Kryptowährungen, sinkende Aktienkurse und ramponierte Anleihewerte schaden ihrer finanziellen Gesundheit.Und demnächst steht in einem Kino in Ihrer Nähe ein Immobilienwrack vor der Tür. Anstatt dass die Immobilienpreise wie in den letzten Jahren um 20% im Jahr steigen, dürfte das Tempo des Preisanstiegs bei Immobilien bald drastisch sinken. Die Erschwinglichkeit von Häusern und Wohnungen ist auf einem Rekordtief, während die Zahl der Neuangebote und Preisnachlässe steigt. Aufgrund der steigenden Hypothekenzinsen ist die Auszahlung des Eigenkapitals stark zurückgegangen. Und jetzt, da die Immobilienwerte sinken, wird die schlechte Angewohnheit der Verbraucher, sich auf die Abschöpfung von Eigenkapital zu verlassen, um den Konsum anzukurbeln, beendet. Der letzte Schlag für diese Konsumgeschichte wird der Arbeitsmarkt sein. Eine wachsende Zahl von US-Unternehmen verhängt einen Einstellungsstopp und/oder entlässt Mitarbeiter.All dies ist genau das, was die Fed will und braucht, um die Inflation wieder in Richtung 2% zu bringen. Allerdings hat die Fed eine miserable Bilanz, wenn es darum geht, irgendetwas richtig zu machen - vor allem, wenn es um die Inflation und ihre Zielvorgaben geht. Die Fed konnte die Inflation während des größten Teils des Zeitraums zwischen 2008 und 2020 nicht auf ihr 2%-Ziel anheben. Dann gelang es ihr mit Hilfe des Finanzministeriums, die Inflation auf über 2% ansteigen zu lassen. Mit der Einführung eines massiven Helikoptergeldprogramms im Gefolge des COVID-19-Ausbruchs stieg sie sogar ziemlich schnell auf 8,6%.Und es ist diese hartnäckige Inflation, die Powell daran hindert, in absehbarer Zeit den Kurs zu ändern, obwohl ihm die Rezession förmlich ins Gesicht starrt. Die Verkäufe bestehender Häuser waren im Mai dieses Jahres um 8,6% niedriger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2020, also während der Anfangsphase der durch die Pandemie verursachten Lockdowns. Kann es wirklich eine expandierende Wirtschaft geben, wenn die Verkäufe bestehender Häuser so stark zurückgehen? Im Mai sank die saisonbereinigte Jahresrate der Baugenehmigungen für Eigenheime im Vergleich zum Vormonat um 7%. Und die tatsächlichen Wohnungsbaubeginne fielen um 14,4% gegenüber dem Vormonat. Dieser Rückgang der Baubeginne war der stärkste Rückgang gegenüber dem Vormonat seit April 2020.Die Umfrage für das verarbeitende Gewerbe in der Region Philadelphia vom Juni ergab einen Rückgang von 3,3% gegenüber einem erwarteten Anstieg von 5,5%. Die Auftragseingänge sind in dieser Umfrage um 12,4 gesunken, gegenüber einem positiven Wert von 22,1 im Vormonat. Hört sich das nach einer wachsenden Wirtschaft an? Nein, das tut es nicht. Das BIP im ersten Quartal lag bei -1,4%, und die aktuelle Schätzung der Atlanta Fed für das zweite Quartal liegt bei 0,0%. Das bedeutet, dass die US-Wirtschaft in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 geschrumpft ist. Das ist eine Rezession nach der technischen Definition oder jeder anderen ehrlichen Messung der Wirtschaft.Es ist kein Wunder, dass die Stimmung der Verbraucher auf einem historischen Tiefstand ist. Trotz dieser Rezession erklärte der Maestro der Fed-Gong-Show auf der FOMC-Pressekonferenz im Juni und auch bei seiner Aussage vor dem Kongress, dass die US-Verbraucher und die Wirtschaft sehr stark seien und der härtesten Geldpolitik der Geschichte standhalten könnten. Vielleicht sollte Powell sein Glück als Stand-up-Comedian versuchen. Anstelle der Lobeshymnen, die Sie in den Mainstream-Finanzmedien finden, werde ich die beiden Hauptgründe nennen, warum dieser Bärenmarkt viel schlimmer ist als jeder andere Bärenmarkt, seit Homo sapiens auf der Erde lebt.1. Die Vermögenspreise fallen, die Wirtschaft schrumpft und die Inflation ist auf einem Rekordhoch. Dies bedeutet, dass die Fed zum ersten Mal seit langem gezwungen ist, die Zinsen in einer Rezession zu erhöhen. Tatsächlich haben wir es mit dem aggressivsten Zinserhöhungszyklus aller Zeiten zu tun. Powell erhöht die Fed Funds Rate in Schritten von 75 Basispunkten, während die quantitative Straffung jeden Monat 47,5 Milliarden Dollar an Geldmenge vernichtet. Das heißt, bis September, wenn es dann auf 95 Milliarden Dollar im Monat ansteigen wird. Powell erklärt nun, dass er die Fed Funds Rate bis Ende '22 auf 3,25% bis 3,5% anheben will.2. Der zweite Grund, warum dieser Bärenmarkt epochal sein wird, ist die Tatsache, dass der Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden heute höher ist als je zuvor in der Geschichte, sowohl nominal als auch in Bezug auf das BIP. Ende letzten Jahres war die Verschuldung der Unternehmen auf 11,6 Billionen Dollar angestiegen, was 48% des BIP entspricht und einen historischen Höchststand darstellt. Und die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors ist auf 65 Billionen Dollar in die Höhe geschnellt, was einen weiteren Rekordwert und unglaubliche 270% des BIP bedeutet. In Wirklichkeit ist die Unternehmensverschuldung seit der Großen Rezession um 84% und die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors um 94% angestiegen! Eine größere Menge an ausfallenden Schulden führt zu einer größeren wirtschaftlichen Störung.Erschwerend kommt hinzu, dass sich nicht nur die USA in dieser misslichen Lage befinden. Eine Vielzahl der wichtigsten Zentralbanken der Welt kämpft mit den gleichen Problemen. Hier ist eine Liste von Ländern, die dabei sind, die Kreditkosten zu erhöhen: USA, Australien, Chile, Südkorea, Brasilien, Großbritannien, Kanada, Tschechische Republik, Ungarn, Israel, Indien, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Polen, Saudi-Arabien, Südafrika, Schweden, Schweiz, und es wird erwartet, dass sich die gesamte Europäische Union im Juli dieser Parade anschließen wird.Trotz aller Schäden, die dem Aktienmarkt zugefügt wurden, ist die Bewertung von Aktien als Prozentsatz der zugrunde liegenden Jahresproduktion der Wirtschaft heute höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte vor 2020. Die gesamte Marktkapitalisierung von Aktien als Prozentsatz des BIP liegt derzeit bei 155%. Das sind über zehn Prozentpunkte mehr als auf dem Höhepunkt der NASDAQ-Blase im Jahr 2000 und über 50 Prozentpunkte mehr als zu Beginn der Großen Rezession im Dezember 2007. Zur Erinnerung: Der NASDAQ verlor zwischen 2000 und 2002 80% ihres Wertes, und der S&P 500 verlor zwischen Oktober 2007 und März 2009 57%. Mit anderen Worten: Die "Bottom-Picker" dürften sich weiterhin die Finger schmutzig machen, bis die Inflation besiegt und die Rezession vollständig in den Aktienkursen eingepreist ist.Dann sollte ein neuer Bullenmarkt entstehen, der jedoch vom Gestank der Stagflation durchzogen sein wird. Das heißt, das 60/40-Portfolio zum Kaufen und Halten ist schon vor langer Zeit gestorben und wird in absehbarer Zeit nicht wieder auferstehen. Die Inflations-/Deflationsdynamik wird mit jedem Boom/Bust-Zyklus intensiver, und das erfordert einen anderen Investitionsansatz als den, den die meisten Wall-Street-Unternehmen anbieten.© Michael PentoDer Artikel wurde am 28. Juni 2022 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.