Mawson Gold Ltd. erweitert Suchradius für Exploration in Finnland

Vancouver - Mawson Gold Ltd. ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt eine Aktualisierung seiner Explorationsstrategie bekannt, mit der der Suchradius auf ein großes aussichtsreiches, aber noch nicht erprobtes Gebiet des 18.000 ha großen, zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kobalt-Projekts Rajapalot in Nordfinnland erweitert wird.- Der größte Teil des 18 000 ha großen Mawson-Landpakets ist noch nicht erforscht- Erweiterung des Suchradius auf ein ca. 5.000 ha großes Gebiet zwischen der abgeleiteten Ressource Rajapalot (1 Moz AuEq) und dem ~10 km langen, unterirdischen Rompas-System, das einen Bohrhöchstwert von 6 m mit 617 g/t Au aufweist (Abbildung 1)- Drohnen- und bodengestützte magnetische Untersuchungen wurden kürzlich durchgeführt, um strukturelle Kontrollen zu identifizieren, die auf 1,78 bis 1,8 Milliarden Jahre datiert sind und für ~5 Moz Au in den jüngsten finnischen Entdeckungen verantwortlich sind.- Weitere Erkundung des Grundgebirges unmittelbar unter dem flachen Geschiebe durch BOT-Bohrungen, wobei die Genehmigung bereits erteilt wurdeHerr Fairhall, CEO, erklärt: "Während wir mit der Erstellung der PEA für Rajapalot beschäftigt sind, fordern wir unsere Geologen heraus, die nächste Entdeckung von einer Million Unzen zu machen. Mawson kontrolliert ein großes Landpaket in Lappland, mit wesentlichen Entdeckungen am östlichen und westlichen Rand des Grundstücks. Nichtsdestotrotz sind große Teile des Projekts noch nicht bebohrt und erforscht, da eine dünne Schicht aus Gletschersedimenten, die im Durchschnitt 3 bis 5 Meter dick ist, 99 % des gepachteten Gebiets bedeckt. Die vor kurzem abgeschlossenen magnetischen Vermessungen ermöglichen es uns, die aussichtsreichsten Wirtsgesteine für eine detailliertere Untersuchung effizient zu identifizieren; dieselben Gesteine haben in den letzten Jahren in Finnland etwa 5 Moz Goldentdeckungen geliefert, einschließlich über 1 Moz AuEq bereits auf dem Grundstück.In den letzten drei Jahren hat sich Mawsons Wissen über das Alter der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung durch die systematische Analyse seiner abgeleiteten Ressource von 1 Moz AuEq Rajapalot, seiner Entdeckung Rompas (Abbildung 1) sowie durch das Wissen, das durch Entdeckungen anderer Unternehmen wie Rupert Resources 3,9 Moz Au Ikkari gewonnen wurde, erheblich verbessert. Die Altersdaten dieser drei bedeutenden Entdeckungen weisen auf eine Gemeinsamkeit mit einem lapplandweiten regionalen Goldmineralisierungsereignis hin, das auf 1,78-1,80 Ga datiert wird. Darüber hinaus hat die Datierung gezeigt, dass es sich nicht nur um ein nordisches Goldereignis handelt, sondern dass es Teil einer bedeutenden weltweiten Goldmineralisierungsperiode ist, zu der auch Homestake in South Dakota, USA, und Callie im Northern Territory, Australien, gehören.Mawson verfügt über einen beträchtlichen Landbesitz und ungetestete Anomalien in dem 5.000 Hektar großen Gebiet zwischen dem Ressourcengebiet Rajapalot und dem 10 km langen Goldsystem Rompas (Abbildung 1), wo man glaubt, dass es Zonen desselben Wirtes gibt, die mit einer beträchtlichen strukturellen Intensität zusammenfallen (ein wichtiger Faktor für die Goldausfällung). Um das Potenzial dieses großen Gebiets effizient zu bewerten, wurde soeben eine drohnengestützte aeromagnetische Untersuchung (rot umrandeter Bereich in Abbildung 1) abgeschlossen; die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet. Die Geowissenschaftler von Mawson werden diese neuen aeromagnetischen Drohnendaten mit den am Boden gesammelten magnetischen Daten kombinieren, um eine detaillierte Zielkarte der strukturierten Mineralisierung zu erstellen, auf die sich die weiteren Explorationsbemühungen konzentrieren werden. Zu diesem Zweck wird zunächst die obere Oberfläche des Grundgesteins unmittelbar unter dem flachen Geschiebe beprobt, wobei eine Technik zum Einsatz kommt, die als Base of Till Drilling (BOT") bekannt ist. BOT-Bohrungen sind eine bewährte Technik in Fennoskandien und waren der entscheidende Durchbruch bei der Entdeckung von Ikkari, die das Ergebnis der Nachverfolgung einer einzigen anomalen Bodenprobe von 0,2 ppm Au war".Die qualifizierte Person, Dr. Nick Cook, Chefgeologe von Mawson Gold und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt.Goldäquivalent "AuEq" = Au+(Co/1005) basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von US$ 23,07/lb und Goldpreisen von US$ 1.590/oz. Einzelheiten zu den abgeleiteten Mineralressourcen von Mawson können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2021 nachgelesen werden.(TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF)Mawson Gold Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Rajapalot Gold-Kobalt-Flaggschiffprojekt in Finnland und dem Recht, sich in das Skellefteå North Goldprojekt in Schweden einzubringen, als führendes nordarktisches Explorationsunternehmen hervorgetan. Mawson besitzt auch 60% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX: SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt.Im Namen des Verwaltungsrats"Ivan Fairhall"Ivan Fairhall, Direktor und CEOMariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin+1 (604) 685 93161305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7info@mawsongold.comwww.mawsongold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch Ausbrüche von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66472/29062022_DE_MAW220629_finalde.001.jpegAbbildung 1: Vorhandene magnetische Daten aus Finnland im Zusammenhang mit den Entdeckungen von Rajapalot und Rompas