Labrador Uranium gibt Update zur Exploration bekannt

Toronto, ON 14. Juni 2022 - Labrador Uranium Inc. ("LUR" oder "Labrador Uranium") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF und F:EI1 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/labrador-uranium-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun wichtige Explorationsvereinbarungen und -genehmigungen für sein Sommerexplorationsprogramm 2022 für seine Grundstücke Moran Lake und Central Mineral Belt ("CMB") erhalten hat, wo LUR 139.000 Ha an Mineralrechten besitzt.Die folgenden Vereinbarungen wurden getroffen, um das Explorationsprogramm von LUR für 2022 in Gang zu setzen:- Campbau- und Mietvertrag mit Innu Cartwright Drilling L.P., einer Innu-Partnerschaft.- Bohrvertrag über mindestens 4.000 Meter Diamantbohrungen mit Innu Cartwright Drilling L.P.- Vereinbarung über Starrflügler- und Hubschrauberdienste mit Air Borealis, einer Partnerschaft zwischen Innu Nation/Nunatsiavut/Provincial Airlines.- Kraftstoff- und Kraftstofflagervertrag mit Air Borealis und C3 Fuels.- Vertrag mit Titjaluk Logistics, einem Unternehmen, das im Besitz des Nunatsiavut Beneficiary ist und von diesem betrieben wird, zum Schneiden von Leitungen.Außerdem wurden die folgenden wichtigen Genehmigungen für die CMB-Grundstücke, einschließlich Moran Lake und Mustang Lake, erteilt:- Die Regierung von Neufundland und Labrador, Department of Industry, Energy and Technology, Mineral Lands Division, hat die Genehmigung für den Bau eines helikoptergestützten Feldlagers und eines Treibstofflagers erteilt.- Line Cutting, Ground Geophysics and Prospecting von der Regierung von Neufundland und Labrador Department of Industry, Energy and Technology Mineral Lands Division.- 2022 Genehmigung des Arbeitsplans für Diamantbohrungen von bis zu 4.000 Metern im Gebiet Moran Lake durch das Nunatsiavut Government Department of Lands and Natural Resources, Non-Rewable Resources Division.- 2022 Arbeitsplangenehmigung für Geochemie, Erdmagnetismus und Schwerkraft, Schürfungen und Leitungsabschnitte durch das Nunatsiavut Government Department of Lands and Natural Resources, Non-Renewable Resources Division.Stephen Keith, CEO von LUR, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir diese Vereinbarungen und Genehmigungen in Händen halten. Diese Feldsaison 2022 wird unser erstes Explorationsprogramm sein, das darauf abzielt, die historischen Mineralressourcen auf dem Grundstück Moran Lake zu bestätigen, die Ergebnisse unseres Machine-Learning-Programms zu validieren und neue Ziele auf unseren CMB-Grundstücken zu erkunden. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir mit lokalen Dienstleistern zusammenarbeiten können, um den lokalen Gemeinden und Interessengruppen einen Nettonutzen zu bieten. Wir freuen uns darauf, unser detailliertes Explorationsprogramm zu gegebener Zeit bekannt zu geben und mit dem Bau unseres Camps im nächsten Monat zu beginnen."Labrador Uranium beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada. LUR hat die Projekte Moran Lake, Mustang Lake Joint Venture und CMB erworben, die sich über 139.000 ha im produktiven Central Mineral Belt (CMB) in Zentral-Labrador erstrecken, sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador. Im Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, sowie in den Projekten Mustang Lake und CMB, die an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzen, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Vorkommen von Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Diese drei Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 im Mittelpunkt eines konzentrierten Explorationsprogramms stehen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anStephen KeithCEOskeith@labradoruranium.comInvestor Relationsinfo@labradoruranium.comTwitter: @LabradorUrwww.labradoruranium.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten und anderen Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden, vorausgesehen werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation zu erkennen.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von LUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die von LUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen werden, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Labrador Uranium wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, darunter u.a.: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen/-reserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, Verfügbarkeit von Drittunternehmen, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör, Versagen der Ausrüstung beim Betrieb wie erwartet Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Gesetzes- und Regulierungsänderungen, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken, Beziehungen zu den Gemeinden, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Labrador Uranium, die in der Börsenzulassungserklärung von LUR vom 2. März 2022 aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und im Profil von LUR auf SEDAR unter www.sedar.com.Obwohl LUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch die zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. LUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.