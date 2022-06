Peter Krauth: Silberpreisentwicklung im Jahr 2022, Investitionsnachfrage als "Joker"

"Ich denke, dass (die Investitionsnachfrage) so etwas wie der Joker sein wird, der Silber wirklich viel höher treiben könnte", sagte Peter Krauth von Silver Stock Investor in einem Interview mit Investing News während der PDAC. "Die Leute werden sich über Gold aufregen und nach einer Alternative suchen."Krauth erklärte zudem, dass er in diesem Jahr einen Anstieg des Silberpreises auf mindestens 25 USD oder etwas mehr als 25 USD für realistisch hält. Seiner Meinung nach wird die industrielle Nachfrage eine wichtige Preisuntergrenze bilden, während die Investitionsnachfrage weniger vorhersehbar sein wird. Auf die Frage, ob es irgendetwas gibt, was die Silber-Story zum Entgleisen bringen könnte, entgegnete Krauth offen: "Es gibt eine Sache - die (US-Notenbank) könnte anfangen, die Zinsen auf 15% oder 20% anzuheben. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit dafür ist kleiner als Null.""Die Fed weiß, dass sie die Zinsen anheben muss, um die Inflation zu bekämpfen, aber sie weiß auch, dass sie das realistischerweise nicht kann", so Krauth. Er glaubt, dass nicht-traditionelle Portfolioelemente wie Silber der Schlüssel zum Erfolg sind, wenn die Grenze erreicht ist. "Ich glaube wirklich, dass die Lösung darin besteht, sich mit alternativen Anlagen zu befassen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de