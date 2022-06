Gold rückläufig; Zentralbanken gehen aggressiv gegen Inflation vor

Der Goldpreis fiel am Donnerstagmorgen in Asien zum dritten Mal in Folge, da die Anleger die Aussichten des Goldes bewerteten und die großen Zentralbanken aggressive Maßnahmen ergriffen, um den Preisanstieg zu bremsen, so berichtet Investing.com . Der Dollar bewegte sich in der Nähe eines 2-Jahrzehnthochs und dämpfte damit die Nachfrage nach Bullion.Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell warnte auf dem jährlichen Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) in Portugal davor, dass die Inflation von Dauer sein könnte und dass es wichtig sei, die Inflation trotz des wirtschaftlichen Schmerzes zu senken. In der Zwischenzeit sagte die Präsidentin der Fed Bank of Cleveland, Loretta Mester, dass die Beamten energisch handeln sollten, um den Preisdruck einzudämmen.Mit Blick auf die Zukunft wird die Tendenz zunehmend rückläufig sein, da die Zinserhöhungen weiterhin durchkommen und die Inflationserwartungen senken werden, so Ilya Spivak, Währungsstratege bei DailyFX, gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass 1.780 Dollar bis 1.790 Dollar ein kritisches Unterstützungsniveau darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de