Gold - Der Hoffnungsschimmer

Während die Monate März und April von einer massiven Abwärtsbewegung geprägt waren, entspann sich mit dem Tief bei 1.786 USD im Mai eine Seitwärtsphase beim Goldpreis, die bislang andauert. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über 1.875 USD setzte Gold zuletzt in einer sehr schwankungsreichen Korrektur wieder an den Support bei 1.820 USD zurück. Diese verschachtelte Korrektur ist sowohl ein Indiz für den Beginn einer weiteren kurzfristigen Abwärtsbewegung, als auch das potenzielle Ende der Baisse seit März.Idealerweise wird der Goldpreis jetzt in einer kurzen Verkaufswelle bis 1.780 USD gedrückt, um an dieser Stelle eine Trendwende einzuleiten und mit der Rückeroberung der 1.820-USD-Marke ein erstes Kaufsignal zu bilden. Dies wäre mit Kursen über 1.848 USD bestätigt und könnte einen Konter bis 1.875 USD einleiten. Sollte der Wert auch über diese Barriere ansteigen, wäre auch im großen Bild ein Kaufsignal aktiviert und zunächst eine Kaufwelle bis 1.920 USD wahrscheinlich.Unter 1.780 USD käme es dagegen zu einer Fortsetzung des Abverkaufs bis 1.755 und 1.720 USD und dort jeweils zur Chance auf eine steile Gegenbewegung. Doch erst bei einem Bruch der Kreuzunterstützung bei 1.720 USD hätten die Bullen die Gelegenheit einer frühzeitigen Beendigung der Abwärtstrendphase vergeben und müssten einem Einbruch bis 1.670 und 1.640 USD wohl tatenlos zusehen