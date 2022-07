Der 1,25-Dollar-Shop

Sie haben diese Orte schon gesehen, oder? Es gibt sie überall im Süden der USA und in anderen dünn besiedelten Gegenden. Seit kurzem gibt es sie auch in städtischen Gebieten. Alles hat einen Preis von 1,00 Dollar... oder zumindest war es das früher. Dieser Artikel soll keine Kritik an diesen Unternehmen sein. Für einen wachsenden Prozentsatz der US-Bevölkerung bieten Unternehmen wie Dollar Tree und Dollar General eine dringend benötigte Dienstleistung an: Sie bieten preiswerte Artikel an günstigen Standorten zum Verkauf an. Von Anfang an galt die Prämisse, dass alles in den Geschäften bis auf wenige Ausnahmen 1,00 Dollar kostete.In der derzeitigen stagflationären Rezession sind jedoch auch diese Unternehmen gezwungen, sich dem Inflationsdruck zu beugen, der durch die jahrelange Geldschöpfung der Zentralbanken und die verschwenderischen Ausgaben der Politik entstanden ist. Schauen wir uns also einige aktuelle Preise an. Auf der "Dollar Tree"-Website ist zu sehen, dass fast alle Artikel jetzt 1,25 Dollar kosten!Das Gleiche gilt für den "Dollar General", wo man zwar noch einige Artikel für 1,00 Dollar findet, aber nicht mehr viele.Und ich denke, dies ist eine nützliche Metapher, um den derzeitigen Kampf der Fed gegen die Inflation zu beschreiben. Warum? Wenn Powell und seine Gefolgsleute davon sprechen, "die Inflation wieder auf unser 2%-Mandat zu bringen", dann geht es nicht darum, die Preise wieder auf den Stand von vor ein paar Jahren zu bringen und von dort aus um 2% im Jahr zu erhöhen. Nein, im Gegenteil. Die aktuellen Preise werden bleiben, und die Fed hofft einfach, die jährlichen Steigerungen wieder auf 2% zu bringen.Diese Inflation betrifft jeden, aber der Schmerz ist am unteren Ende des Einkommensspektrums unverhältnismäßig stark zu spüren. Und das sind sehr viele Menschen. Wussten Sie, dass das Medianeinkommen in den USA nur 44.000 Dollar beträgt? Wussten Sie außerdem, dass 56% der Amerikaner nicht einmal 1.000 Dollar auf dem Sparkonto haben?Jahre der Vernachlässigung, des Betrugs und der Misswirtschaft haben die USA in arge Bedrängnis gebracht. Und es gibt keinen Weg zurück. Schon bald werden wir den "Zwei-Dollar-Shop" sehen, und die finanziellen Auswirkungen auf die allgemeine Bevölkerung werden verheerend sein. Wenn Sie das Glück haben, in der Lage zu sein, physisches Edelmetall zu kaufen, um sich gegen diesen Wahnsinn abzusichern, sollten Sie das auf jeden Fall tun.Wie mein Freund Brent Johnson zu sagen pflegt: "Entweder glaubst du an Magie oder du glaubst an Mathematik... und wenn du an Mathematik glaubst, dann kaufe etwas Gold." Nun, die Tage der Zentralbankmagie sind vorbei, und der Weg, der vor uns liegt, ist gefahrvoll. Bereiten Sie sich jetzt vor und warnen Sie dann andere, dass das Schlimmste des Inflationssturms gerade hinter dem Horizont liegt.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 28. Juni 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.