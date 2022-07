Douglas Silver: Interessiert an Gold? Achten Sie auf Kanada

Doug Silver wusste, dass Kanada für den Bergbau und das Gold wichtig ist, aber er wusste nicht, wie wichtig es ist, bis er die Zahlen bezifferte. Im Juni sprach Silver, der CEO von Balfour Holdings ist, mit Kitco News auf dem Mining Investment Event of the North in Quebec City, wo er eine Rede hielt."Es war einfach erstaunlich, wie viele verschiedene Aspekte ich betrachten konnte. Kanada war immer die Nummer eins. Es hat die meisten Vorkommen, es hat die meisten Unternehmen, es hat eine fantastische Börse, großartige Regulierungsbehörden, eine gute Demokratie", erklärte er. Silver wies darauf hin, dass Kanadas Mineralienvorkommen sehr vielfältig sind. "Kanada ist führend bei so vielen verschiedenen Arten von Lagerstätten, und das ist gut so, denn man will ja nicht, dass sich die Industrie nur auf einen Rohstoff konzentriert", so Silver. Er fügte zudem an, dass Kanada einen Großteil der Gesetze, Vorschriften und Rahmenbedingungen für den Bergbau entwickelt hat, die dann in die ganze Welt exportiert wurden."Sie sind in Kanada. Sie befolgen alle kanadischen Gesetze, und dann gehen Sie in eine weniger entwickelte Wirtschaft, wo es keine dieser Gesetze gibt, insbesondere keine Umweltgesetze. Werden Sie sich dann anders verhalten? Nein, natürlich nicht. Ihre Aktionäre würden Sie kreuzigen. Sie wollen natürlich, dass Sie in all Ihren Liegenschaften einheitlich vorgehen", so Silver. "Sie bringen kanadische Praktiken in dieses Land, und wenn diese Praktiken gut sind, werden sie sich ausbreiten... und das Land transparenter machen."© Redaktion GoldSeiten.de