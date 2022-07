Mehr Energie-Wahnsinn, gefährliches Gerede & ein seltsames Licht in Singapur

Silber und Gold werden schwer durchgeschüttelt und die Anleger verunsichert. In Simbabwe besinnt man sich aber gerade jetzt zurück auf die Rolle als Wertspeicher und gibt neue Goldmünzen aus, um die Inflation zu bekämpfen. Silber rutscht unter 20$. Die ETF´s von iShares (SLV) und ETF Securities verbuchen große Abflüsse, der von Sprott keine und Goldmoney sehr wenig. Ist das Mißtrauen in die erstgenannten ETF´s oder Resignation bei Silber im allgemeinen?Die Energiekrise treibt weiter Blüten. Bundesnetzagentur-Chef Müller rechnet damit, daß sich in 3 Monaten viele Menschen die Gasrechnung nicht mehr leisten können. Warum? Vielleicht deshalb, weil die Bundesregierung trotz passabel gefüllter Speicher das Energieschutzgesetz so geändert hat, daß die Anbieter die Preise trotz bestehender Verträge erhöhen können.Fürstin Gloria von Thurn und Taxis meint, der Morgenthau-Plan würde gerade umgesetzt.Der Schlagabtausch zwischen NATO und Rußland wird härter. Die USA planen eine neue Basis in Polen und größere Truppenstationierungen. Ein neues NATO-Strategiepapier bezeichnet Rußland als größte und unmittelbarste Bedrohung und vor Journalisten sagt NATO Generalsekretär Stoltenberg, daß der Konflikt viel schlimmer werden kann als das, was wir jetzt in der Ukraine erleben.Und dann noch eine unerklärliche Lichtsäule in Singapur.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)