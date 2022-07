Kitco-Umfrage: Stimmung zeigt, Goldmarktwert bei derzeit 1.800 Dollar

Der Goldpreis könnte unter 1.800 Dollar je Unze fallen, wenn die Stimmung am Markt weiterhin einen leicht bearischen Ton beibehält. Doch Marktexperten erwarten keinen deutlichen Rückgang, da das Edelmetall weiterhin an Boden festhält, während es weltweit mit steigenden Zinsen konfrontiert wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (31%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Sieben (44%) blieben bearisch eingestellt und vier (25%) erwarten Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 612 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 253 (41%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 233 (38%) erwarten einen Rückgang, während 126 (21%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de