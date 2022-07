Indien hebt Gold-Importzoll wieder auf 12,5 Prozent an

Indien hat am Freitag seinen Einfuhrzoll auf Gold von 7,5% wieder auf 12,5% angehoben. Dies berichtet Kitco unter Berufung auf Regierungsangaben.Indien ist der zweitgrößte Edelmetallverbraucher der Welt. Durch die Anhebung des Importzolls versuche man die Nachfrage zu dämpfen und das Handelsdefizit zu verringern.Die Zollanhebung dürfte die Preise steigen lassen und die Nachfrage in Indien dämpfen, was die Weltmarktpreise belasten könnte, so Kitco. Allerdings könnte sie auch den Edelmetallschmuggel ins Land ankurbeln, fürchtet man in der Branche.© Redaktion GoldSeiten.de