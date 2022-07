Kein einfacher Ausweg nach Jahren Quantitativer Lockerungen  Rick Rule

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Rick Rule über die aktuelle Finanzsituation in den USA und weltweit.Der Gründer und CEO von Rule Investment Media erklärt, dass die rekordhohe Inflation seiner Meinung nach noch lange anhalten wird. Die aggressiveren Zinserhöhungen der Fed scheinen ihm zufolge bislang unwirksam zu sein."Für mich sind eine gesunde Bilanz und eine gesunde Gewinn- und Verlustrechnung Voraussetzungen für eine gesunde Wirtschaft. Und beides haben wir nicht.[...] Es fällt mir sehr schwer, einen Ausweg aus dieser Situation zu sehen," so Rule.Laut dem Experten laste der Inflationsdruck zu stark auf den Verbrauchern, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Benzin und Lebensmittel: "Die Vorstellung, dass man den zunehmenden Verzehr der Löhne, Gehälter und Ersparnisse ignorieren kann, ist absurd."Rule ist überzeugt, dass "die USA nicht mehr so mächtig sind wie vor 20 Jahren" und dass sich die globalen Machtverhältnisse in Zukunft verschieben werden.© Redaktion GoldSeiten.de